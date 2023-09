Calcio giovanile: il Bra si aggiudica il Trofeo Banca di Cherasco

Sono stati i padroni di casa dell'Ac Bra ad aggiudicarsi ieri sera (mercoledì 13 settembre) l'ottava edizione del triangolare “Trofeo Banca di Cherasco” che si è svolto nell'impianto sportivo Attilio Bravi della città della Zizzola.

La squadra juniores nazionale dell'Ac Bra ha vinto il trofeo - come era già successo nel 2022 - battendo i pari età dell'Asd Roretese per 1 a 0 e quelli dell'Us Cheraschese per 2 a 1 nella "finale". Lo scontro tra Roretese e Cheraschese, cha ha aperto il triangolare, è finito 1 a 1 dopo 45 minuti: ai rigori ha prevalso la Cheraschese per 6 a 5.

Anche per l'edizione 2023 del Trofeo si sono sfidate le squadre juniores di tre società storicamente sostenute da Banca di Cherasco. La formula è la stessa da tempo: ingresso gratuito che permette un buon afflusso di pubblico e tre match da 45 minuti l’uno, dalle 19,30 in poi.

Alla manifestazione sportiva ha preso parte anche il Vice Direttore di Banca di Cherasco, Danilo Rivoira, che dopo la premiazione ha spiegato: “I valori e il messaggio dello sport giovanile hanno molti punti di contatto con la mission di un Istituto di Credito Cooperativo come il nostro. Siamo orgogliosi del coinvolgimento di alcune tra le principali associazioni sportive del territorio, che accompagniamo da anni anche per il loro ruolo irrinunciabile di promozione dell'attività sportiva tra le giovani generazioni”.

Ha concluso: “Dopo otto edizioni il torneo rappresenta ormai un appuntamento atteso in concomitanza con la ripresa della stagione agonistica. Le gare si sono svolte in un clima sereno, con il giusto equilibrio tra voglia di divertirsi e spirito agonistico degli atleti in campo”.