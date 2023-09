Gino Rally Invest attesa protagonista al Rally Appennino Reggiano

Saranno i chilometri del Rally Appennino Reggiano - in programma nel fine settimana in provincia di Reggio Emilia - l’ambientazione di una nuova occasione per tutti gli appassionati di motorsport, quella di godere delle linee e delle sonorità della Citroën C3 WRC Plus, vettura affidata da Gino Rally Invest a Stefano Zambon, pilota alla prima opportunità di utilizzo della vettura.

Ad affiancare il driver veneto, sulle strade che vedranno tornare la gara sul palcoscenico nazionale, sarà il copilota Gabriele Romei.

La Citroën C3 WRC Plus schierata dal marchio piemontese si è resa protagonista, appena due settimane fa, della vittoria assoluta conquistata da Alessandro Gino sulle strade del Rally Casciana Terme, in provincia di Pisa, confermando le ottime sensazioni destate in occasione del Rally della Lanterna, impegno che il driver cuneese ha affrontato lo scorso giugno.

Il Rally Appennino Reggiano si svilupperà su nove prove speciali, tre tratti da ripetere per tre volte fino al raggiungimento della distanza competitiva di 69,720 chilometri.

La partenza è in programma nella serata di sabato, alle ore 18, mentre l’arrivo è previsto per il giorno seguente, dalle ore 17:05 in Piazza Martiri della Libertà, a Castelnuovo ne’ Monti.