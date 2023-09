Motori: Matteo Cavallo è campione d'Italia Enduro classe 300

Appuntamento finale con gli Assoluti d'Italia Enduro, che questo fine settimana hanno fatto tappa a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, per la nona e decima giornata di gara siglando la fine della stagione 2023 del massimo campionato italiano di enduro.

Una gara insolita, rispetto alla classica tradizione delle gare di enduro, disputata su un percorso a forma di otto di circa 30km caratterizzato da cinque prove speciali da ripetere cinque volte nella giornata di sabato 9 settembre e quattro volte in quella di domenica 10, per un totale di quarantacinque PS durante l'intero week end di gara senza nessun classico trasferimento in programma tra le varie prove.

Il numeroso pubblico accorso fin dalla serata di venerdì, per il prologo in programma e valido come prova speciale per la giornata di gara seguente, ha potuto godere da vicino dell' adrenalinica atmosfera dell'enduro italiano e ammirare da vicino le gesta tecniche dei nostri piloti che si sono dati battaglia in questo ultimo ed attesissimo appuntamento stagionale con il massimo campionato italiano di enduro.

Al termine di un lungo e caldo weekend di gara il pilota di Lesegno Matteo Cavallo, per la quarta volta, si è laureato campione italiano vincendo da dominatore la classe 300.

Nella giornata di sabato il pilota ufficiale TM ha corso una gara incredibile dominando la classe 300 e concludendo al terzo posto nell’Assoluta in cui ha registrato due migliori tempi assoluti nel difficile e tecnico enduro test.

Ottima prestazione nella classe 250 4T per Matteo Pavoni, il pilota bresciano in questo weekend di gara ha collezionato due secondi posti registrando degli ottimi tempi in tutte e cinque le prove speciali in palio. Al termine di una lunga stagione di gare Matteo Pavoni ha conquistato un ottimo secondo posto finale nella classe 250 4T. Nella classe 250 2T Deny Philippaerts ha chiuso la stagione 2023 in seconda posizione e a Darfo Boario Terme ha corso con un infortunio alla mano stringendo i denti per terminare al meglio. Lo score finale di Deny Philippaerts è di un secondo posto nella giornata di sabato e di un terzo posto nella giornata di domenica.Lo score di Daniel Milner, nella classe Stranieri, è di un nono e un sesto posto nel weekend di Darfo Boario Terme.

La trasferta bresciana di Darfo Boario Terme ha siglato la fine della stagione 2023 degli Assoluti d'Italia di Enduro che lasciano ora spazio agli ultimi due attesissimi atti del mondiale EnduroGP che si correranno in Portogallo l'ultimo week end di Settembre ed il primo di Ottobre.