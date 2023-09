Al Caffè Letterario di Bra si respira aria di Cheese con “La vita segreta delle mucche”

La vita di campagna è veramente un toccasana? La risposta arriva da “La vita segreta delle mucche” di Rosamund Young (Garzanti). Un libro divertente, pieno di aneddoti e di scorci di vita che vi faranno venire voglia di mollare tutto e trasferirvi in una vecchia fattoria.



Come quella di Kite’s Nest, nel cuore della campagna inglese, dove le mucche (ma anche le pecore, i maiali, le galline) vivono in piena libertà: possono scegliere autonomamente come muoversi, dove pascolare, chi frequentare, come trascorrere il loro tempo.



E, lasciate libere, esprimono tutta la loro particolarissima identità: Chippy Minton, per esempio, non riesce a dormire con le zampe sporche di fango e tutti i giorni fa ritorno al fienile per pulirsi. A Cicciotta gli uomini stanno più simpatici delle donne. Il toro Jake invece ha un vizio: sembra sia diventato dipendente dai fumi di scarico di un vecchio Land Rover. Gemima, la mucca più fiera e indipendente, saluta tutti quasi irritata, scrollando la testa.



In questo ironico racconto capace di scaldare i cuori, Rosamund Young ci accompagna con grazia tra i campi della tenuta di famiglia. Ci svela come le mucche amano, giocano e si legano fino a formare amicizie in grado di durare per sempre, mostrandoci il mondo e la vita degli animali da una prospettiva totalmente nuova, riportandoci a contatto con una natura affettuosa e materna, in una fattoria che non potremo fare a meno di sognare come casa.



Ne “La vita segreta delle mucche”, l’autrice consegna al lettore delle “storie vere”. Storie che arrivano da decenni di osservazioni, di anni passati a prendersi cura di questi animali, dando loro un nome e un soprannome, trattandoli come membri della propria famiglia. I suoi genitori divennero allevatori nel 1953, quando lei aveva 12 giorni, «orientati verso tutto ciò che era biologico, anche se non avevano mai sentito quella parola», e «sin dall’inizio determinati a rendere dignitosa e confortevole la vita degli animali che dipendevano da loro». La loro fattoria, la Kite’s Nest, è ancora attiva.



Quello che emerge dalle parole della Young è una lucida e quanto mai attuale riflessione sugli allevamenti, sull’alimentazione e più in generale sul modo (del tutto sbagliato) che usiamo per sfruttare le risorse naturali.



Il suo messaggio è semplice, ma allo stesso tempo impegnativo, perché ci invita a dedicare più cura e amore al pianeta che ci ospita ed a tutte le sue creature.