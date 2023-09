Sommariva del Bosco: in mostra “Falsi d’autore” del collettivo “Desperate Housewives”

A Sommariva del Bosco c’è un nuovo evento da inserire nelle nostre tappe del weekend. Il collettivo artistico “Desperate Housewives”, vi invita a visitare la mostra di pittura allestita presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix (ex chiesa dei Battuti Bianchi, piazza Caduti per l’Italia).



La rassegna s’intitola “Posso farlo anch’io” ed è un carosello di “Falsi d’autore” sul tema: “L’ombra e la luce”, con una narrazione in costante bilico tra sogno e realtà, tra spunti di talento e tanta tanta creatività e volontà di chi vi ha preso parte.



Un viaggio ideale nel mondo dell’arte per una 12ª edizione, che non è mai un appuntamento simile ai precedenti e ogni anno si reinventa sotto il coordinamento della professoressa Carla Romano.



Più che le parole valgono però le immagini ed i nomi delle pittrici (loro sì, sono tutte vere): Carla Romano, Luciana Aimale, Laura Balocco, Grazia Banci, Flavia Barberis, Susy Beordo, Giuseppina Bornino, Antonella Brizio, Angelica Carle, Pina Chessa, Gemma Diato, Michela Ferrero, Maria Vittoria Giacomini, Beatrice Gecchele, Carmen Gioetti, Nuccia Groppo, Laura Izzi, Maria Milazzo, Daniela Missaglia, Bettina Nagel, Anna Olivero, Jolanda Olivero, Luisa Operti, Giuliana Suini e Maria Surace.



La prima cosa utile da sapere è che l’evento, organizzata sotto l’egida del Comune di Sommariva del Bosco e dell’Associazione Culturale Santi Bernardino e Orsola, sarà inaugurata sabato 16 settembre, alle ore 17. Le visite proseguiranno domenica 17 settembre con orario 10.30/12.30 e 16.30/19.30; sabato 23 settembre con orario 17/19.30; domenica 24 settembre con orario 10.30/12.30 e 16.30/19.30. La mostra è gratuita, che fai, te la perdi?