Volley Femminile: allenamento congiunto Cuneo Granda-Lpm Bam Mondovì...i commenti di Beatrice Molinaro e Marco Gazzotti (VIDEO)

Il derby è sempre il derby, anche in allenamento! Cuneo Granda (A1) ed Lpm Bam Mondovì (A2) questa sera hanno svolto un interessante allenamento congiunto, utile soprattutto a oliare sempre più i meccanismi di gioco delle due formazioni. Gatte e Pumine hanno messo in campo grande impegno, finendo per dar vita a un test tecnicamente valido e per lunghi tratti piacevole.

I due tecnici hanno fatto ruotare un pò tutte le giocatrici a disposizione. Nelle "Gatte" si è rivista Anna Adelusi, arruolata da coach Bellano dopo gli impegni "azzurri". Per le "Pumine", invece, assenza forzata per Kristin Lux, a riposo a scopo precauzione per un piccolo problema alla schiena. Alti e bassi comprensibili per entrambe le squadre, che stanno lavorando duramente in vista dell'avvio dei rispettivi campionati. Il test, il cui risultato è comprensibilmente poco rilevante, ha visto la Cuneo Granda imporsi per 3-1.

La Lpm si è aggiudicata il primo set per 24-26, con l'ultimo punto messo a segno da Chiara Riparbelli, brava a erigere un muro contro l'attacco cuneese. La squadra di coach Bellano si è mostrata incisiva con Haak e Adelusi, ma in difesa non è apparsa impeccabile, consentendo alle Pumine di recuperare lo svantaggio iniziale. Nel secondo set padrone di casa più precise al servizio e nella difesa a muro, con il punteggio finale di 25-21.

Più netto il divario nel terzo set, terminato a favore del Cuneo per 25-18, così come il quarto, chiuso 25-20. Le due squadre si ritroveranno giovedì 21 settembre (17,30) al PalaManera di Mondovì per un ulteriore allenamento congiunto. Nel video che segue il commento della centrale Beatrice Molinaro (Cuneo) e del tecnico Marco Gazzotti (Mondovì).