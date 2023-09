Agricoltura, La Pietra: "Accordo filiera Coldiretti- Philip Morris è esempio virtuoso da esportare"

(Adnkronos) - "I numeri della ricerca del Centro Studi Divulga dimostrano come gli accordi di filiera siano uno strumento indispensabile e fondamentale per poter distribuire tutto il reddito all’interno delle filiere, tutelando gli agricoltori e il sistema". Lo ha detto il Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, a margine dell’evento ‘Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura’, organizzato dal centro studi Divulga e tenutosi a Roma presso Palazzo Rospigliosi, che ha evidenziato un gap di redditività del 25% tra i coltivatori aderenti all’accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris Italia e i non aderenti. "Accordi - aggiunge - che hanno un valore dal punto di vista ambientale, di sostenibilità, di carattere sociale e quindi sono anche per questo fondamentali. Quello siglato da Coldiretti e Philip Morris rappresenta un esempio virtuoso da poter esportare, non solo nella filiera del tabacco ma anche nelle altre".

Il Sottosegretario è intervenuto anche sul tema degli appuntamenti internazionali che nei prossimi mesi determineranno il futuro del settore del tabacco – la Conferenza delle Parti dell’OMS in programma a Panama e novembre e l’aggiornamento delle direttive europee per la regolamentazione del settore: "Il made in Italy lo difendiamo portando avanti gli interessi nazionali. Noi abbiamo cambiato completamente approccio nei confronti dell’Europa perché andiamo lì e portiamo quelle che sono le esigenze dei nostri agricoltori, allevatori e pescatori".

"Difendiamo l’interesse nazionale e cioè gli interessi delle categorie. Un approccio completamente diverso dai governi che ci hanno preceduto e che sta dando i suoi frutti", ha concluso il Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura.