A Savigliano si pedala per la salute e la prevenzione con la Pedalata del cuore

Torna a Savigliano , domenica 17 settembre la nona edizione della Pedalata del cuore, l’evento benefico, su due ruote, organizzato dall’associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano con l’Asl Cn1, la Croce Rossa, l’associazione Cuore in Mente e la Pro Loco.

La manifestazione cicloturistica, legata alla campagna di prevenzione e cura dell’infarto miocardico e dell’ictus cerebrale prevede due percorsi: uno cicloturistico per amatori che partirà alle 9 da piazza Santarosa percorrendo un itinerario di 65 chilometri attraverserà alcuni comuni dell’area nord del territorio dell’Asl Cn1, con rientro a Savigliano verso le ore 13.

Il secondo percorso che partirà sempre da piazza Santarosa, ma alle 9,30 è quello di Bicincittà, una pedalata aperta a tutti di circa 20 chilometri su un percorso nella campagna saviglianese passando per le frazioni di Cavallotta, Maresco.

Il rientro a Savigliano è previsto verso le 12,30.

La novità di quest’anno è che l’evento sarà aperto da alcuni ciclisti in sella a bici d’epoca con i relativi costumi che si usavano all’inizio del ‘900. Davanti a loro partirà una carrozza d’epoca.

A seguire Lotteria del cuore e pranzo in amicizia al parco Graneris preparato da Pro Loco e Gruppo Alpini Savigliano.

Durante la sosta intermedia a Torre San Giorgio, chi lo desidera potrà eseguire il test con la misurazione della pressione e l’ecodoppler così come nella postazione mobile della Croce Rossa collocata alla partenza, in piazza Santarosa.

“Ci sono già molti iscritti – dice con soddisfazione Francesco Villois presidente dell’associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano-.

Desidero sottolineare la disponibilità di tutti i Comuni dove passerà la pedalata: Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Moretta, Cardè, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Ruffia, Scarnafigi ,Monasterolo di Savigliano.

Spero che a Savigliano e Torre San Giorgio ci siano molti colloqui di prevenzione con il personale medico a Savigliano nell'ambulatorio mobile della Croce Rossa e a Torre San Giorgio nell’ambulatorio ospitato nella struttura messa a disposizione del Comune Cravero.

Ringrazio anche tutti colore che ci hanno donato 160 premi per la lotteria.

I fondi che riusciremo a recuperare dalla lotteria e dalle iscrizioni – spiega Villois - saranno utilizzati dalla nostra associazione per finanziare le donazioni. Vorrei sottolineare la sensibilità che c’è verso la costruzione del nuovo ospedale (in questi giorni c’è l’apertura delle offerte da parte delle ditte che hanno partecipato al bando per la costruzione n.d.r).

C’è un superamento delle vecchie logiche di campanile, il nuovo ospedale sorgerà nel sito dove i 56 comuni lo hanno individuato. Nel frattempo prima che venga realizzato dovremo mantenere efficiente l’attuale nosocomio di Savigliano.

Questo è il motivo per cui in questa nona edizione abbiamo deciso di istituire il percorso lungo che attraversa i piccoli centri del saviglianese e saluzzese.

Con la nostra associazione stiamo portando avanti la campagna per acquisire un robot chirurgico per le operazioni laparoscopiche che costa 1 milione e 700 mila euro”.

A dare il via alla Pedalata del Cuore ci sarà il vicesindaco di Savigliano Federica Brizio e il sindaco di Torre San Giorgio Daniele Arnolfo.

La quota d'iscrizione per gli adulti e i ragazzi sopra i 12 anni è di 10 euro comprensivi di pacco gara e tre biglietti della lotteria (a cui andrà aggiunto un contributo di 5, o 10 euro per il pranzo); i bambini tra i 6 e i 12 anni avranno l'iscrizione gratis, non riceveranno il pacco gara e per il pranzo è necessario un contributo di 5 euro.

La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 6 anni che devono essere trasportati o accompagnati dai genitori.

Le preiscrizioni si potranno effettuare nella sede dell'associazione Amici dell’Ospedale in via Miretti 5: sabato 16 settembre dalle 10 alle 12.

Per i dipendenti Alstom, sarà possibile effettuare l’iscrizione in azienda.

Le iscrizioni si potranno inoltre fare direttamente il giorno della manifestazione, domenica 17 settembre a partire dalle 7,30 in piazza Santarosa.

Informazioni sul sito www.amiciospedaledisavigliano.it da cui si potrà scaricare anche i moduli di iscrizione.

E-mail aosavigliano@gmail.com, tel: 333.7912114.