Al Rondò dei talenti quattro open day per presentare alle scuole le attività in partenza con l’inizio dell’anno scolastico

Il Rondò dei Talenti, in collaborazione con Plin – Projects for Learning Innovation e Città dei Talenti, organizza per le prossime settimane 4 Open Day dedicati a presentare a dirigenti scolastici e insegnanti la programmazione di attività che accompagnerà tutto l’anno scolastico 2022-23. INCONTRO DEDICATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI : lunedì 18 settembre, alle ore 16,30: presentazione dell’ampio ventaglio di attività proposte dal Rondò dei Talenti e dalla Fondazione CRC e dedicate alle scuole di tutto il territorio (tra queste, anche le proposte collaterali alle mostre e le iniziative sul tema della sicurezza stradale). Per informazioni e prenotazioni: https://rondodeitalenti.it/open-day-per-dirigenti-scolastici/ INCONTRI DEDICATI AGLI INSEGNANTI - Mercoledì 20 settembre, alle ore 17: presentazione delle attività di innovazione didattica del Rondò dei Talenti, promosse da Plin – Projects for Learning Innovation. Per informazioni e prenotazioni: info@plineducation.it - Giovedì 21 settembre, alle ore 17: presentazione delle attività di orientamento scolastico del Rondò dei Talenti, promosse dalla Città dei Talenti. Per informazioni e prenotazioni: info@cittadeitalenti.it - Martedì 26 settembre, alle ore 17: presentazione delle attività educative promosse direttamente dalla Fondazione CRC all’interno del Rondò dei Talenti. Tra queste, “Bando Talenti in movimento”, “Bando Spazi Liberi” e le novità “Ingredienti di Talento”, “Voglio fare i compiti” e “Rondò in gioco”, oltre a numerosi altri laboratori dedicati alle scuole e alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni: https://rondodeitalenti.it/open-day/

"Da pochi giorni si sono concluse le attività di Estate al Rondò, il ricco programma di iniziative che ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha accompagnato la nostra comunità nei mesi estivi. Con l’arrivo di settembre e il ritorno a scuola, si apre anche per il Rondò dei Talenti e per la Fondazione CRC un nuovo anno ricco di progetti e attività dedicate ai ragazzi e alle scuole di tutto il territorio provinciale: oltre alle iniziative che in tanti già conoscono, alcune importanti novità caratterizzeranno la nuova stagione” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “I quattro incontri dedicati a dirigenti scolastici e insegnanti, che si terranno nei prossimi giorni, saranno l’occasione per far conoscere nel dettaglio il programma in partenza e rivedersi di persona con il mondo della scuola, interlocutore principale a cui il Rondò dei Talenti rivolge le proprie attività”.

Il programma completo degli Open Day, le modalità di prenotazione e le diverse attività in corso in questo periodo sono disponibili sul sito del Rondò dei Talenti www.rondodeitalenti.it