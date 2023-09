Alba, bidoni blu per l'olio usato: la mappa aggiornata dei punti di raccolta

Per la raccolta dell’olio usato ad Alba ci sono i bidoni blu del servizio RecuperiamOli. Gli oli da cucina possono essere messi in bottiglie di plastica ben tappate e poi buttate nei cassonetti blu dedicati alla raccolta dell’olio e posizionati in diverse zone della città.

I bidoni blu si trovano in: corso Nino Bixio, angolo piazzale Pio Cesare, accanto alla campana per la raccolta del vetro; in piazza Prunotto, vicino alla casetta dell'acqua; in corso Banská Bystrica, vicino campana del vetro; in corso Langhe, vicino alla casetta dell'acqua; in corso Piave, vicino alla casetta dell'acqua; in viale Masera, nell’area ecologica; in corso Europa, nel parcheggio del supermercato Lidl, accanto campana del vetro; in via Pieroni, a San Cassiano, vicino alla campana del vetro; nel parcheggio della stazione ferroviaria in frazione Mussotto, accanto alla campana del vetro; nel piazzale di fronte al Santuario Natività Maria Santissima vicino alla casa dell’acqua, in frazione Mussotto.

«Il recupero dell’olio esausto è molto importante – sottolinea l’assessore all’Ambiente Lorenzo Barbero –. È riciclabile al 100 per cento per la produzione di biocarburanti, cosmetici e inchiostri, mentre se viene buttato negli scarichi produce inquinamento ambientale e danni alla rete fognaria. Conferirlo negli appositi cassonetti significa anche migliorare il servizio di raccolta differenziata nella nostra città».

Le bottiglie di plastica piene di olio usato possono essere buttate anche nelle isole ecologiche di via Ognissanti e corso Bra, presso il Centro Collaudi.

ECOCENTRI

- Via Ognissanti

orari: dal lunedì al sabato - 8.30 - 12.00 / 13.30 - 17.30

- Corso Bra, vicino al Centro Collaudi

orari: lunedì e venerdì - 8.30 - 12.00 / 13.30 - 16.30

martedì - 9.00 - 12.00

mercoledì - 9.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30

giovedì e sabato - 8.30 - 12.00.

Il servizio RecuperiamOli per la raccolta degli oli vegetali esausti ad Alba è curato da MPoli Srl, in collaborazione con il Comune ed il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CoABSeR).