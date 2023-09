Bra ospita una delegazione del Comune di Betlemme

Una delegazione proveniente dalla Municipalità di Betlemme è ospite del Comune di Bra in occasione di Cheese. I consiglieri comunali Rihab Abu Ahour, Lucy Thaljieh, Rihab Abu Ahour, Samir Sobeh insieme a Carmen Ghattas, direttrice Pubbliche Relazioni, Media e Cultura del Comune di Betlemme sono arrivati in città per “Cheese”.

Durante i quattro giorni di permanenza parteciperanno ai momenti istituzionali dell’evento, a laboratori e visite guidate alla scoperta della città, dei dintorni e della manifestazione. La delegazione è stata accolta dal sindaco di Bra Gianni Fogliato con alcuni membri della giunta e del consiglio comunale, il delegato ai gemellaggi Lino Ferrero e diversi sostenitori del progetto di gemellaggio avviato oltre due anni fa grazie in particolare al Vis, Volontariato internazionale per lo sviluppo e ai Salesiani.

Domenica a Palazzo Mathis si terrà un incontro in tema di cooperazione internazionale e sviluppo di progetti a Betlemme, con la partecipazione anche del vicepresidente di Slow Food Raoul Tiraboschi, di Maria Bottiglieri (Cooperazione internazionale, pace educazione alla cittadinanza globale del Comune di Torino), di Luca Cristaldi e Luigi Bisceglia (quest’ultimo in collegamento da Betlemme) del Vis. Seguirà un brindisi con il vino prodotto a Cremisan.

“Siamo molto contenti di accogliere la delegazione del Comune di Betlemme a un mese esatto dalla firma ufficiale del gemellaggio avvenuta proprio a Betlemme – commenta il sindaco Gianni Fogliato – questa è la prima occasione per porre le basi di un confronto e un dialogo su progetti concreti che avvicineranno ancora di più le nostre realtà”.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 settembre, anche una delegazione proveniente dalla Diputación Provincial de Zamora, in Spagna, dove si svolge una grande manifestazione dedicata ai formaggi, ha incontrato in municipio il sindaco di Bra, la presidente Barbara Nappini e alcuni rappresentanti di Slow Food per formalizzare un accordo di collaborazione tra l’evento spagnolo e le prossime edizioni di “Cheese”.