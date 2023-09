Ad aprire Cheese 2023 l’impegno di Lollobrigida: "Qualità nel cibo sia per tutti, senza divari tra popolazioni ricche e povere" [FOTOGALLERY]

Ci siamo: la 14ª edizione di Cheese è ufficialmente aperta: l’inaugurazione ufficiale, condotta da Carla Coccolo (Slow Food), si è tenuta questa mattina alla presenza del ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, salito sul palco allestito in piazza Caduti per la Libertà insieme al governatore piemontese Alberto Cirio, al sindaco Gianni Fogliato e ai massimi vertici di Slow Food, con la presidente italiana Barbara Nappini e il fondatore Carlin Petrini.

Una cerimonia minacciata dal maltempo e iniziata a metà mattinata con la consegna dei Premi "Resistenza Casearia" alle donne e agli uomini che incarnano i valori di Cheese e di Slow Food: agricoltori e casari che si sono distinti nella loro missione, giovani che hanno intrapreso la coraggiosa scelta di dedicarsi all’allevamento.

A fare gli onori di casa è quindi stato il sindaco Gianni Fogliato. "Assaggerete la città", il suo benvenuto ai presenti. Una promessa ribadita poi al nostro giornale: "Trovo che ogni edizione di Cheese sia stata a suo modo speciale, ma questa lo sarà certamente in modo particolare per l’attesa e l'entusiasmo che ha portato alla sua preparazione. È una grande festa per tutta Bra, un’edizione che faremo in modo sia indimenticabile a partire dai suoi aspetti principali: le degustazioni e le riflessioni sulla sfida ecologica".

"Cheese è la più grande manifestazione mondiale della filiera casearia, un primato italiano", gli ha fatto eco il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio, secondo il quale la manifestazione vive un successo "confermato dalla costante presenza di tanti espositori, che qui pagano per avere uno stand, e dal fatto che è un evento in grado di richiamare così addetti ai lavori da diversi Paesi del mondo, insieme alle migliaia di persone comuni che qui vengono a conoscerli".

È stata poi la volta del ministro del governo Meloni: "Nel mondo l’Italia è associata alla qualità degli alimenti – ha spiegato dal palco Francesco Lollobrigida –: è fondamentale preservarla, come abbiamo fatto in Senato con la legge che vieta il cibo prodotto in laboratorio. Bisogna dare buon cibo, ma a tutti, senza creare un divario tra le popolazioni ricche che se lo possono permettere e altre povere, a cui lasciare gli scarti".

Riflessioni condivise da Petrini: "Non si può più giocare al ribasso su prezzi e qualità, che deve essere garantita a tutti, al prezzo adeguato. Oggi molti vanno alla ricerca del cibo che costa meno, e di conseguenza di minor qualità, ma non si fanno problemi a spendere tanti soldi per uno smartphone".

Parlando poi di cosa può nascere da questa edizione della rassegna: "Concentriamo l’attenzione sul tema della manifestazione, i prati stabili, portando avanti delle riflessioni, da cui far scaturire linee guida per agricoltori e allevatori. Vorrei che il Piemonte diventasse la regione italiana con più prati stabili".

Una questione che si lega a quella dell’ambiente in generale: "Dobbiamo prendere coscienza del cambiamento climatico, ormai irreversibile. Al di là delle decisioni politiche, i problemi si verificheranno comunque, con disagi anche per gli agricoltori. I comportamenti virtuosi devono avere ricadute anche sui lavoratori".