Divieto di circolazione sulla statale 28 a Pornassio: le associazioni di categoria della provincia di Cuneo protestano

Dalle associazioni dell’autotrasporto Astra Cuneo, Fai Cuneo e Cofartigianato Cuneo arrivano forti critiche alla decisione comunale, ritenuta un’ulteriore tegola sulla testa degli autotrasportatori che va ad aggiungersi alle numerose problematiche della viabilità che già affliggono la categoria.

Il presidente di ASTRA CUNEO Ennio Tonoli ricorda che lunedì 18 prossimo anche il Colle della Maddalena chiuderà la notte. Pur comprendendo il sano principio della sicurezza alla base dell’Ordinanza in questione, afferma Tonoli, non capiamo come i Comuni possano pensare di chiudere al transito vie di comunicazione così importanti per le attività commerciali, sapendo chiaramente quanto devastanti possano essere simili decisioni. È di tutta evidenza, prosegue Tonoli, come il transito sul Colle di Nava rappresenti un’alternativa obbligata al Colle di Tenda per raggiungere la Liguria e la vicina Costa Azzurra. È un tema, talvolta, di incapacità e di non volontà di dialogo di certe istituzioni che sfocia molto spesso in forme di protagonismo che inevitabilmente danneggiano il sistema. Perché il Comune, tenuto conto degli impatti devastanti per il nostro settore ed il commercio in generale, non ci ha contattati prima di impostare l’Ordinanza per poter condividere un’eventuale piano di azione condiviso? L’arma del ricorso, seppur extrema ratio, indipendentemente dal suo risultato, non risolve i problemi. L’esercizio coerente dell’indirizzo politico dovrebbe inevitabilmente passare per il dialogo interistituzionale, abbandonando il campanilismo. Non resta che capire cosa intenda fare l’ente allorquando nell’Ordinanza parla di deroghe decise volta per volta. Come si può pensare di riorganizzare seriamente il sistema infrastrutturale e della viabilità se poi corriamo costantemente il rischio di subire inermi scelte individuali che annientano ogni tentativo di soluzione, prosegue Tonoli. Come ASTRA CUNEO abbiamo chiesto più volte l’attuazione di un serio meccanismo di coordinamento interistituzionale in materia di infrastrutture. Una cabina di regia che possa in qualche modo prevedere meccanismi di concertazione preventiva finalizzati ad impedire scenari di questo tipo che paralizzano le attività d’impresa e, torno a dire, lasciano al nostro ingegno la soluzione del problema, conclude il Presidente.

Per FAI CUNEO il Presidente Norma Re evidenzia come le attuali problematiche sulla viabilità siano non solo un grave danno per la categoria, ma un danno per tutta la comunità, in quanto decisioni unilaterali che bloccano il trasporto delle merci creando gravi danni all’economia locale. Pur comprendendo la salvaguardia della sicurezza stradale, decisioni così importanti non devono essere prese in modo unilaterale ma necessariamente concordate e concertate con la categoria di riferimento. Il Presidente Re prosegue evidenziando come si debba trovare quanto prima una soluzione alla problematica del Nava emersa in questi giorni, ma soprattutto si deve analizzare a 360 gradi il problema della viabilità della provincia di Cuneo ed i suoi collegamenti con le altre province, regioni e stati confinanti. Infine il Presidente ricorda che, pur rimanendo prioritario il tema della sicurezza stradale, ciò non debba andare a scapito della libera circolazione delle merci e delle persone in Italia e fra Stati dell’Unione Europea.

Anche il presidente di Confartigianato Cuneo Luca Crosetto insieme al rappresentante provinciale degli Autotrasportatori Claudio Berardo sottolineano quanto in provincia di Cuneo il perdurare da tempo immemorabile della grave carenza di collegamenti stia danneggiando pesantemente tutte le imprese del territorio ed in particolare quelle dell’autotrasporto. Con un’eroica capacità di sopportazione, gli imprenditori cuneesi hanno sopportato finora le sempre più gravi difficoltà infrastrutturali, dovute principalmente alla mancanza di una concreta programmazione territoriale della viabilità. Pur condividendo pienamente la salvaguardia della sicurezza, lo stop al transito dei mezzi pesanti deliberato dal sindaco di Pornassio risulta una decisione deprecabile e fortemente dannosa per tutto il settore produttivo. Diventa quindi improrogabile l’avvio di un tavolo di lavoro tra amministrazioni e associazioni di categoria per valutare insieme eventuali provvedimenti temporanei meno lesivi dei diritti di parte dell’utenza stradale e per sollecitare con convinzione nelle sedi opportune interventi con tempi certi che possano risolvere finalmente l’iniquo isolamento del territorio cuneese.

Laddove l’Ordinanza non venga ritirata le associazioni, unanimemente, condividono sull’opportunità e la volontà di procedere con l’opposizione del provvedimento al TAR.