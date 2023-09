Il castello di Nucetto, guardiano dell'Alta Val Tanaro, protagonista alle Giornate Europee del Patrimonio

Domani, sabato 16 settembre, il castello di Nucetto sarà protagonista delle Giornate europee del patrimonio - "Patrimonio in vita", un appuntamento promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario.

Dalle 15 si potrà partecipare al percorso di visita dei ruderi del

castello e all'adiacente Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, con approfondimenti scientifici e storici sul sito, accompagnati dagli studiosi dell'Istituto dei Castelli e da storici locali.

Una giornata culturale adatta anche ai bambini grazie alle animazioni musicali e di giocoleria a tema medioevale con il giullare Zampafossi e l'arpa celtica di Claudia Murachelli.



Si potrà raggiungere il castello con mezzi propri, limitando il numero di auto, oppure a piedi seguendo la vecchia strada, debitamente segnalata, posteggiando i veicoli nel parcheggio presso il cimitero.