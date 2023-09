La sostenibilità ambientale spiegata con laboratori didattici e inchieste dalla Green Community Terre del Monviso

La Green Community Terre del Monviso torna ad accogliere eventi mirati ad accrescere la consapevolezza sulle sfide che il pianeta sta affrontando e su come possiamo attivarci per superarle. Lo farà grazie alla collaborazione con il Festival Teatro a Pedali, ideato dalla compagnia teatrale Mulino ad Arte, che farà tappa a Saluzzo il 22 e 23 settembre.

Il format “Teatro a pedali” permette di realizzare uno spettacolo dal vivo alimentando la scena con un sistema di cogenerazione elettrica azionato da una serie di biciclette collegate ad un impianto di accumulo.

Sabato 22 settembre l’antico portico del Tastè Bistrot – Via Salita al Castello 26, Saluzzo – ospiterà laboratori didattici rivolti a scuole e famiglie dalle 9.00 alle 18.00:

- “Rose nell’insalata” alla scoperta di nuovi modi per utilizzare scarti di frutta e ortaggi;

- "Mangiatoie che passione!” dove i piccoli partecipanti costruiranno una mangiatoia per uccelli utilizzando materiali di recupero.

Anche gli appuntamenti di domenica 23 settembre si svolgeranno al Tastè Bistrot:

- alle 18.30 inchiesta ambientale su sostenibilità ambientale e politiche giovanili a confronto con la conduzione del direttore artistico di Mulino ad Arte Daniele Ronco;

- alle 21.00 sfilata di moda con abiti realizzati grazie a tessuti di “scarto”.

E ancora, venerdì 29 settembre arriva a Il Quartiere – Piazza Montebello 1, Saluzzo – Unight, l’invito a ritrovarsi per festeggiare insieme la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Un’esperienza immersiva dedicata ad un nuovo modello di ricerca basato sull’eccellenza dell’insegnamento, sull’innovazione e sull’impegno civico. A Saluzzo saranno presenti laboratori per le scuole, letture e attività creative per bambini, momenti di confronto e tavoli di discussione per tutte le età.