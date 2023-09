L’assessore regionale Chiorino brinda all’alta formazione della ITS Academy Turismo

Una selezione di vini e prodotti del territorio per brindare al successo dell’offerta formativa firmata dalla ITS Academy Turismo di Bra, Torino e Novara.

Nella giornata inaugurale di Cheese, il fortunato padiglione di Comune e Ascom Bra ha ospitato il riuscitissimo “AperITS 4 teacher”, l’innovativo format che ha stretto l’alleanza tra il mondo della scuola e i cinque nuovi percorsi di alta formazione nel mondo del turismo 4.0, del marketing di territorio e della eventistica.

L’happening, dedicato ai docenti dell’istruzione secondaria, ha avuto come inedita testimonial l’assessore regionale Elena Chiorino che, in forza della sua delega a Lavoro e Istruzione, ha energicamente sottolineato il “km zero” tra questi due mondi grazie al nuovo ruolo della formazione professionale. “Non parlo a spot, ma con cognizione e convinzione di causa – ha commentato - Proprio mia figlia, una volta conseguita la laurea, ha scelto il perfezionamento dei percorsi ITS per prendere il suo ascensore delle competenze e svoltare verso il suo traguardo”.

Molti i temi strategici sfiorati in un’ambientazione che, seppur informalmente, ha perfettamente unito l’eccellenza del food a quella delle nuove professioni per promuoverlo più efficacemente nella moderna filiera turistica, sempre più attenta, esigente e sostenibile.

Il “patto” tra la formazione firmata ITS Academy Turismo e gli insegnanti ha riportato al centro l’importanza di una formazione “sostenibile”, come sottolineato dal DG Giulio Genti, grazie alla percentuale quasi nulla di abbandono scolastico, che spesso ammortizza l’alto livello di dispersione universitaria, unita al successo occupazionale che supera l’85% e all’accessibilità dei percorsi data dalla capillarità delle Academy sul territorio piemontese e dalla copertura totale dei costi grazie all’intervento regionale unito a quello ministeriale.

Nel segno della verticalizzazione delle competenza, si leva l’ancora del biennio di alta formazione 2023-2025 che, da ottobre, offrirà ai nuovi Academist cinque interessanti percorsi post-diploma e post-laurea: Hospitality Manager, Sport Event Specialist, Tourism Product Manager, Experience & Hospitality Specialist e Incoming Event Manager.

INFO E CANDIDATURE:

ITS Academy Turismo di Bra

indirizzo: piazza Giolitti, 8 (presso Ascom Bra)

tel. 0172 413030 – mail: didattica_bra@its-turismopiemonte.it – sito: www.its-turismopiemonte.it