Racconigi: festeggiati gli 80 anni di Adriano Tosello, sindaco per quattro mandati

Si sono ritrovati in tanti, ieri sera – giovedì 14 settembre – al ristorante Morosini 7 di Racconigi per festeggiare gli 80 anni dell’ex sindaco e amministratore comunale di lungo corso Adriano Tosello.

In verità, il compleanno ricorreva il 25 agosto, ma gli amici hanno preferito aspettare il rientro dalle vacanze per poterci essere tutti.

Insegnante all’ex istituto Eula ora in pensione, Tosello è stato sindaco della città del Castello per ben quattro mandati, sia ai tempi della Prima Repubblica che successivamente.

A festeggiarlo, insieme alla capogruppo dell’attuale minoranza Patrizia Gorgo e ai colleghi consiglieri, anche alcuni veterani dell’amministrazione racconigese.

Erano presenti tra gli altri, Bartolo Allasia, ex vicesindaco ed ex consigliere provinciale, il maestro Pierfranco Occelli, esponente della sinistra, un tempo suo fiero avversario, un altro ex vicesindaco Andrea Beltrando e altri ex amministratori.

“Un doveroso gesto di gratitudine – commenta l’avvocata Patrizia Gorgo - per chi, con quattro mandati da sindaco, è stato protagonista della vita politica e della storia democratica di Racconigi. Per chi – osserva - ha sempre agito con ineguagliabile equilibrio, saggezza, educazione e stile ed è sempre disponibile ad insegnare e condividere”.