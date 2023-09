Guardia di Finanza arresta titolare di deposito di carbo-lubrificanti latitante in provincia di Cuneo

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo, chiamate a operare controlli sul territorio affinché la vendita di carburante rispettasse l’andamento del mercato e non si esponesse a manovre speculative, il tutto per effetto del rialzo dei prezzi sulla materia dovuta ai noti problemi di carattere internazionale, nonché al fine di rilevare possibili violazioni alle accise sui carburanti, hanno effettuato una serie di controlli nei confronti di depositi e distributori di carburante presenti in provincia.



Le operazioni hanno portato al monitoraggio dei prezzi di acquisto e di vendita del carburante proposto dai punti di distribuzione, come indicato dalle direttive del Governo, scoprendo in taluni casi comportamenti omissivi (mancata esposizione dei prezzi) e violazioni amministrative.



Durante un servizio svolto nella giornata del 30 agosto scorso, è stato, peraltro, individuato e posto agli arresti un soggetto, titolare di un deposito commerciale di carbo-lubrificanti, formalmente residente in Puglia, ma di fatto latitante sul territorio cuneese da più di un anno, sul quale pendeva un'esecuzione penale per scontare una pena detentiva, emessa dal Tribunale di Taranto.



Tratto in arresto, il condannato è stato accompagnato presso il carcere di Cuneo per scontare la pena detentiva.



I controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti sono finalizzati non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche a il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e la trasparenza dei prezzi al consumatore.