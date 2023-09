A Cuneo torna (per la terza edizione) il festival Connessioni: apertura al Monviso con Vincenzo Schettini [VIDEO]

A Cuneo è di nuovo tempo di Connessioni, il Festival della Comunicazione - giunto alla sua terza edizione - organizzato dall'associazione culturale ALL4U.



Dopo il debutto in digitale del 2021, e dopo l'edizione in presenza dello scorso giugno, quest’anno la kermesse si svolge nel mese di settembre con numerosi ospiti e molteplici eventi tutti dal vivo, all’interno dei teatri e parchi della città di Cuneo. Tre giorni in cui tutti gli aspetti della comunicazione e della valorizzazione del territorio cuneese saranno i protagonisti, il tutto assieme a importanti ospiti che si confronteranno con differenti argomenti, visioni, idee e tendenze, tra diverse generazioni e prospettive con un obiettivo comune: la comunicazione. Un Festival in cui parlare e discutere la comunicazione di oggi e quella del futuro, uno spazio di incontro, dibattito e approfondimento con diversi appuntamenti: dagli incontri dedicati alla cultura, a momenti di intrattenimento con cinema, concerti, spettacoli, workshop e mostre, alla scoperta della città di Cuneo e alla sua valorizzazione.



Quest’anno si affronteranno diverse tematiche, ma con un focus all’ambiente e i cambiamenti climatici, dove alcuni relatori tratteranno il rapporto uomo-ambiente. In particolare domenica 17 settembre presso l’Open Baladin, sarà presente il Colonnello Giuliacci che riceverà il premio Connessioni 2023 quale riconoscimento per la divulgazione scientifica in ambito climatico.



Il Festival, come detto, vedrà coinvolte diverse location tra le quali il cinema Monviso (che nella mattinata di oggi ha visto l'avvio del programma con l'incontro con il fisico, musicista e divulgatore Vincenzo Schettini), il Parco Parri, il centro culturale “NUoVO”, la libreria Ippogrifo e altri luoghi di incontro; con un programma ricco di appuntamenti in presenza che coinvolgerà l'intera città di Cuneo.





Importanti sono le collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali il Progetto H.A.R.,il centro culturale “NUoVO” e la Consulta Giovani di Cuneo che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival. L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC, Fondazione CRT e del Comune di Cuneo ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo oltre alle importanti partnership con Prestofresco, Vetrocar e Cuneo Airport.Per info e programma www.connessionifestival.it