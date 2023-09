A fine mese ad Alba parte la nona edizione di "Cultura a porte aperte"

La nona edizione di “Cultura a porte aperte” partirà sabato 23 e domenica 24 Settembre 2023, in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale, il cui tema “Patrimonio InVita” ci porta a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di patrimonio “vivo”.

Il programma di “Cultura a porte aperte” prevede l’apertura straordinaria di monasteri, chiese, pievi, santuari e musei che fanno parte del circuito di “Città e Cattedrali”, un piano di valorizzazione di di circa 600 luoghi d’arte sacra organizzati in itinerari geografici e tematici, fruibili in Piemonte e Valle d’Aosta, ideato da Fondazione CRT, dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Oltre alle aperture dei siti, Cultura a porte aperte 2023 propone un calendario di attività e incontri culturali per i mesi autunnali, che mette al centro le persone e le comunità inclusive, con particolare attenzione alle capacità sensoriali e cognitive.

Protagonisti di “Cultura a porte aperte” sono le diocesi del territorio e gli oltre 2000 volontari culturali che nel corso di tutto l’anno garantiscono la fruizione e la valorizzazione dei beni ecclesiastici luoghi carichi di storia e arte, organizzati in itinerari di visita geografici e tematici. I volontari sono un’importante espressione di cittadinanza attiva. Formati sulla storia e sul significato del patrimonio culturale ecclesiastico, svolgono la funzione di accoglienza nelle chiese e di testimoni autentici del territorio. I beni e i luoghi sacri, infatti, non sono semplici oggetti culturali: raccontano un modo di concepire l’esistenza, la storia, i rapporti umani, la speranza davanti al dolore, il senso dell’eternità e della felicità. Sono un’importante espressione di cittadinanza attiva.

In diocesi di Alba, grazie alla solida collaborazione maturata nel corso degli anni con i Volontari per l’Arte, si aprono le porte di chiese, cappelle e confraternite dell’albese, delle Langhe e del Roero. Dal 2011 l’Ufficio Beni Culturali e il Museo Diocesano, insieme all’Associazione Volontari per l’Arte, organizzano corsi per la formazione dei volontari che durante l’anno si occupano dell’apertura dei “luoghi del sacro”.

Ad Alba sono aperte, con ingresso gratuito, la Cattedrale di San Lorenzo e le chiese di S. Giovanni e di Santa Maria Maddalena (sabato e domenica ore 9.00-18.00).

In entrambe le giornate è possibile visitare il Museo Diocesano di Alba, dalle 14.30 alle 18.30 (ingresso a pagamento). Sabato 23 è in programma “45 metri sopra Alba” con approfondimenti su vita, opere e aneddoti legati a San Teobaldo. Domenica 24, contestualmente alle visite in Cattedrale a cura dei Volontari per l’Art, si potranno conoscere opere e tradizioni legate a Lorenzo, santo patrono della città di Alba.

Nel territorio diocesano: la chiesa di S. Frontiniano di Arguello (sabato e domenica, su prenotazione al n. 328.8332783); la confraternita di S. Bernardino a Canale (sabato e domenica ore 8.30 -18.00); la confraternita di Santo Spirito a Castagnito (sabato ore 15.00 e 17.00, domenica ore 9.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00); a Cherasco la chiesa di S. Iffredo (sabato e domenica 15.30-18.00) e la chiesa di Sant’Agostino (domenica ore 15.00 – 18.00); a Corneliano d’Alba si potranno visitare la chiesa parrocchiale di SS. Gallo e Nicolò, la chiesa di S. Elisabetta e la chiesa di S. Bernardino (sabato e domenica ore 15.00-18.00); a Cortemilia la chiesa della SS. Trinità (sabato e domenica ore 15.00-18.00) e la Chiesa parrocchiale SS. Pantaleo e Michele e la Pieve di Santa Maria (sabato e domenica ore 9.00 – 18.00); a Guarene la confraternita della SS. Annunziata (sabato ore 15.00-18.00, domenica ore 10.00 - 12.00 e 15.00-18.00); a Magliano Alfieri la chiesa di S. Andrea e la cappella gentilizia del Castello (sabato e domenica ore 10.30-18.00); a Montà il Santuario dei Piloni è accessibile tutto il giorno, sabato e domenica; a Monteu Roero la confraternita di S. Bernardino (sabato e domenica ore 15.00-18.00). Nella giornata di domenica si svolge Roero Sacro la passeggiata – pellegrinaggio da Monteu a Castellinaldo con approfondimenti culturali sul passaggio nel Roero di San Carlo Borromeo. (Partenza a piedi da Monteu Roero ore 9.15 e ritorno in navetta alle 17.30. Per info e prenotazioni: belmonteu@libero.it – tel. 333.7678652).

A Monticello si possono visitare la chiesa parrocchiale di San Ponzio e Immacolata Concezione e la cappella cimiteriale di San Ponzio (domenica ore 15.00 – 18.00); a Pocapaglia la confraternita di Sant’Agostino (domenica ore 9.30-12.30); a Pollenzo la chiesa di San Vittore (domenica ore 15.00-18.00); a Rodello la chiesa dell’Immacolata, sede della mostra d'arte contemporanea "Il Sacro e il dono" con le opere prodotte dagli artisti coinvolti nella VII edizione del progetto “Rodello Arte”

(sabato ore 15.00-18.00 e domenica ore 10.00 – 12.30 e 15.00-18.00); a S. Vittoria d’Alba l’oratorio di S. Francesco (domenica ore 14.30-18.30); a Sommariva Perno la confraternita di San Bernardino (sabato e domenica ore 15.00 – 18.00). Inoltre, sabato sera alle ore 21.00 ci sarà il concerto del quartetto d'archi "Random Quartet".

Alcuni luoghi del Roero fanno parte del sistema “Chiese a porte aperte” con apertura e narrazione automatizzate (elenco disponibile sulla App). In questi beni, la visita è arricchita da un sistema di guida composto da musica, luci e narrazione in tre lingue. Sono inoltre disponibili un pannello tattile multisensoriale e altri dispositivi for all, con particolare attenzione agli utenti con disabilità visiva e uditiva.