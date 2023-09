Cherasco, visita guidata alla mostra di Romano Reviglio

Sabato 23 settembre a Palazzo Salmatoris è stata programmata una visita guidata della mostra “L’arte per l’arte” di Romano Reviglio.

L’eclettismo del pittore cheraschese Romano Reviglio è stato il punto di partenza, la ragione, di questa nuova rassegna che la Città di Cherasco ha dedicato al maestro suo concittadino.

Il titolo della mostra, “L’arte per l’arte”, racconta un artista che, per tutta la vita, ha realizzato opere per amore del segno e del colore senza alcun collegamento al mondo del mercato. La sua visione è sempre stata, infatti, legata ai messaggi intrinsechi nell’opera d’arte al di là degli aspetti commerciali.

L’impatto con le sue opere ci rivela la straordinaria capacità e libertà immaginativa di questo protagonista dell’arte piemontese che ha operato al di fuori degli schemi accademici in un gioco dell’immaginario felicemente risolto nei più disparati settori.

Romano Reviglio viene presentato a palazzo Salmatoris attraverso una visita guidata alla rassegna sabato 23 settembre alle ore 10.30; un percorso che si snoda attraverso un gran numero di lavori, tra cui alcuni inediti; vengono esplorate, al piano nobile, tutte le tematiche da lui privilegiate frutto della sua lucidità creatrice e della sua invenzione artistica.

Il percorso prosegue, poi, al secondo piano, dove sono presenti lavori dei maestri d’arte che hanno condiviso con lui il valore dell’arte universale: l’amico Tanchi Michelotti, presente con oltre dieci opere, Walter Accigliaro, Francesco Preverino, Rodolfo Graziani, Teresio Polastro, Beppe Gallo.

La visita è gratuita ma si richiede la prenotazione entro giovedì 21 settembre telefonando all’ufficio turistico 0172427050.

La mostra sarà aperta fino al 1 ottobre ad ingresso libero, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e da mercoledì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30.