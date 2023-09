Saluzzo, lo spettacolo "Piovono italiani" chiude la rassegna estiva "Storie Destate"

Il Teatro del Marchesato ci riprova e ripropone per la chiusura della rassegna estiva Storie Destate, giovedì 21 settembre lo spettacolo “Piovono italiani”, previsto per l’apertura della rassegna giovedì 29 giugno e poi annullato causa maltempo. Lo spettacolo andrà in scena – salvo nuovi problemi con il maltempo – alle ore 21 sempre presso Villa Belvedere Radicati.

Lo spettacolo era già andato in scena nell’estate 2021, segnando di fatto il ritorno sulle scene del Teatro dopo due anni di chiusura a causa della pandemia, e aveva avuto un grande successo di pubblico. «Abbiamo deciso di riproporlo» - spiega la regista Laura Sassone - «perché ricordiamo un successo inaspettato e commenti calorosi e entusiasti. I testi sono meravigliosi e divertenti e faranno di sicuro passare una serata di allegria al pubblico».

Lo spettacolo infatti sarà un reading recitato di alcuni monologhi a due o tre voci nati dalla geniale penna di Mattia Torre, drammaturgo contemporaneo da poco scomparso autore di grandi produzioni televisive e cinematografiche come la serie tv “Boris” e il film vincitore del David di Donatello “Figli”. I monologhi percorrono alcune delle abitudini più tipiche e bizzarre del nostro essere italiani e del nostro paese, dalla passione per la cucina, alle famiglie e il rapporto con i figli.

In scena gli attori Maria Virginia Aprile, Leonora Arnolfo, Maurizio Ballatore, Chiara Miolano, Gabriella Pereyra, Luana Pes, Matteo Rosso e Laura Sassone, che saranno accompagnati dalle musiche dal vivo della band I Sisimizi.

È possibile prenotare lo spettacolo contattando il numero 3515718472, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 21. Sarà inoltre disponibile il servizio bar e aperitivo fornito dal Caffè Tiffany su prenotazione ai numeri 3801387369 e 017547281.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063 o alla mail teatro.marchesato@gmail.com.