Si avvia alla conclusione la festa patronale di Rivoira di Boves

Si avvia a conclusione la Festa Patronale di Rivoira. Tutte le iniziative proposte hanno incontrato una grande partecipazione di pubblico.

Come si evince dalla foto, quest’anno, la festa è’ stata realizzata da un gruppo numeroso di under 30 che con l’ausilio di alcuni over, hanno saputo divertire e divertirsi! Bravi, bravissimi.

Ultimo appuntamento per sabato 16 settembre con la cena in amicizia organizzata dagli amministratori della scuola materna. Un super minestrone e non solo!

Per prenotazioni telefonare 349 6030059