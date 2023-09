Viaggio di studio a Salamanca per trentuno studenti del Bonelli di Cuneo

Domenica scorsa, 10 settembre, trentuno studenti dell'Istituto "Bonelli" di Cuneo, accompagnati da due docenti delle classi 5ª C, 4ª B RIM e 3ª A Turismo e Ambiente, si sono recati a Salamanca per lo stage linguistico di spagnolo: un indimenticabile inizio anno scolastico dal sapore iberico!

Le classi hanno iniziato il soggiorno con la visita del cuore della città “dorada”: il centro storico di Salamanca è un gioiello di architettura plateresca, con maestosi edifici ed emblematici bassorilievi in pietra color ocra, come la rana della facciata dell’Università oppure l'astronauta del portale della Cattedrale Nuova.

Nei pomeriggi gli studenti hanno seguito un corso di 20 ore di livello A2-B1 di spagnolo, tenuto da docenti madrelingua della prestigiosa Università di Salamanca, la prima fondata in Spagna, una delle più antiche università d’Europa.

Tante le attività previste: una lezione di flamenco; un laboratorio di microlingua di turismo e marketing, valido come esperienza PTCO; una gincana culturale con interviste e video insieme ai passanti; la visita alla torre della cattedrale per ammirare la città dall’alto; la passeggiata notturna per contemplare il profilo del centro storico illuminato ad arte.

Gli studenti sono stati ospiti di famiglie spagnole che hanno dato loro l’opportunità di conoscere usi e costumi quotidiani per un'immersione nella cultura iberica a 360 gradi. Hanno assaggiato piatti tipici e conosciuto le tradizioni della cultura locale in una dimensione cosmopolita e vivace, arricchita dalle celebrazioni per la Virgen de la Vega, patrona della città.

Infine, non poteva mancare, per concludere il soggiorno, un tour del centro di Madrid e la visita al Museo Reina Sofía celebre per il dipinto Guernica di Picasso.