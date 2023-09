Atletica Saluzzo: seconda maglia azzurra per Francesco Mazza

Sabato 16 settembre a Oderzo (Treviso) si terrà l’Incontro Internazionale U20 di corsa su strada dedicato alle Nazionali giovanili europee giunto alla sesta edizione.

Tra gli azzurrini selezionati anche Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), che conquista così la seconda maglia azzurra della stagione; il cuneese aveva infatti preso parte ai Campionati Mondiali di Corsa in Montagna e Trail del giugno scorso a Innsbruck.

Si tratta della terza maglia azzurra in carriera per Mazza, che ha esordito in nazionale lo scorso anno in pista ai Campionati Europei u18 di Gerusalemme.

Il tracciato di Oderzo avrà una lunghezza complessiva di 10km per la prova maschile.

Oltre all’Italia, saranno in gara le squadre di Armenia, Inghilterra, Francia, Malta, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Svezia e Ucraina.