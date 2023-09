Calcio femminile, il Torino Fc under 19 su aggiudica il 2° Trofeo Racco 86 “Memorial Alessandra Witzel”

Dopo l’Accademia Torino è il Torino Fc (Under 19) ad aggiudicarsi il 2° Trofeo Racco 86 “Memorial Alessandra Witzel” svoltosi domenica 10 settembre a Racconigi superando per la migliore differenza reti la Juventus Femminile.

Terzo e quarto posto rispettivamente per l’Accademia Torino e la società di casa, Racco ’86.

Un torneo all’insegna non solo dello sport bensì dell’amicizia organizzato dal Racco ’86, in ricordo di Alessandra Witzel, scomparsa prematuramente il 13 marzo 2021, giornalista e dirigente del Cuneo Calcio Femminile, club con il quale insieme all’amica Eva Callipo, allora presidente, conquistò la massima serie e giocato ben due stagioni in serie A.

Al termine della manifestazione si è svolta la premiazione alla presenza del consigliere con delega allo sport, Andrea Pettiti, il quale anche a nome dell’amministrazione comunale si è dichiarato entusiasto del lavoro svolto sul territorio dalla società del presidente Gian Piero Rivoira.

A seguire sono intervenute, a nome della famiglia, la sorella, Raffaella Witzel ed Eva Callipo che hanno ripercorso le tappe non solo sportive di Alessandra.

La famiglia Witzel grata per quanto il Racco ’86 si sia speso in ricordo di Alessandra ha elargito un contributo atto a sostenere l’attività calcistica.

Un ringraziamento speciale a Stefania e Giorgio Chiesa, titolari dell’Hotel Lovera Palace di Cuneo per il prezioso supporto al torneo.