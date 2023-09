Calcio Serie D: le designazioni arbitrali della seconda giornata

Ufficiali le designazioni arbitrali della seconda giornata del girone A di Serie D, turno "spezzettato" tra sabato e domenica.

Alba e Bra in campo sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15) rispettivamente contro Chisola in casa e RG Ticino in trasferta.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Alba-Chisola: Cataldo Zito di Rossano

Albenga-Alcione Milano: Deborah Bianchi di Prato

Chieri-Vado: Francesco Gai di Carbonia

Fezzanese-Vogherese: Ibrahim Rashed di Imola

Ligorna-Gozzano: Cosimo Papi di Prato

RG Ticino-Bra: Mattia Mirri di Savona

Sanremese-Derthona: Michele Pasculli di Como

Asti-Borgosesia: Gianluca Cipriano di Torino

Varese-Lavagnese: Costanzo Cafaro di Alba-Bra

Pont Donnaz-Pinerolo: Mirko Pelaia di Pavia