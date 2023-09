"Sport e Motori", Ceva premia i suoi talenti. Stars della serata Alex Puzar, Alessandro Barbero e Enrico Fantini

“Sport e Motori”, un accostamento perfetto per Ceva, grande volano di promozione in tutto il mondo. E proprio a questo duo vincente sarà dedicata una serata con i campioni che hanno fatto conoscere e portato in alto il nome della nostra città.

L’appuntamento è per giovedì 21 Settembre alle ore 18 al Teatro Marenco di Ceva, dove si svolgerà la 1° edizione di “Sport & Motori – Ceva nel Mondo” organizzato dal Comune di Ceva in collaborazione con l’Unimont Servizi. Una serata-evento per parlare di Sport con i Campioni che hanno fatto conoscere la nostra Città oltre i confini nazionali e gli atleti cebani - e sono davvero tanti -, che nelle loro discipline hanno raggiunto i più alti livelli in Italia.

“L’Amministrazione comunale - spiega Lorenzo Alliani, assessore allo sport e promotore della serata - premierà anche i presidenti di tutte le associazioni sportive di Ceva che, sottraendo tempo alla famiglia ed al proprio tempo libero, dedicano un insostituibile impegno per far si che centinaia di atleti ed atlete possano svolgere una sana attività sportiva in impianti idonei”.

Lo Sport ha assunto un’importanza sociale non più trascurabile non solo per la salute ma come argine al dilagare di modi di vita svianti, educa al rispetto, alla disciplina e alla convivenza con il prossimo. “E' il mezzo più importante - descrive bene Alliani - per l’integrazione perché non serve avere le stesse origini quando si fa parte della stessa squadra o si gareggia in calzoncini facendo agonismo e non antagonismo. Inoltre è un veicolo pubblicitario importante e pertanto si vuole premiare chi ha ottenuto prestazioni tali da far conoscere il nome di Ceva nel Mondo: ricordando quanto sia un onore, a qualunque livello, portare sulla maglia il nome della propria Città. Ogni Atleta, ogni Allenatore e Dirigente in quel momento è l’Ambasciatore di Ceva e perciò verranno premiati i più talentuosi ma in rappresentanza di tutto il mondo sportivo cebano che è enorme”.

“Sono migliaia - ricorda l’assessore Alliani - le persone che durante l’anno vengono a Ceva per confrontarsi con le nostre realtà e di conseguenza le Società sportive diventano un biglietto da visita significativo”.

Le tre stars della serata, saranno le leggende sportive Alex Puzar bicampione mondiale di Motocross, Alessandro Barbero reduce dai campionati mondiali di Ciclismo in Scozia ed Enrico Fantini già Campione d’Italia con la Juventus nel Calcio. Verranno presentati filmati rievocativi, ricordati aneddoti divertenti creando una atmosfera di emozioni.

“I tre campioni - conclude l’assessore Lorenzo Alliani - hanno aderito con entusiasmo e per questo li ringraziamo. Per i giovani cebani potrà essere un incentivo a praticare con passione l’attività sportiva. Inoltre saranno premiati 19 atleti che hanno raggiunto significativi traguardi Nazionali a dimostrazione di quanto Ceva abbia eccellenze di cui vantarsi anche in campo sportivo”.





Come dice il sindaco Vincenzo Bezzone: L’edizione numero 62 della Mostra del fungo che si terrà sabato 16 e domenica 17 settembre, deve essere una festa della forza della Comunità per presentare le enormi preziosità del nostro territorio e anche lo sport rappresenta un’importante esposizione delle nostre capacità. Viviamo in un’isola felice, migliorabile ma dobbiamo andarne fieri”.