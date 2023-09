Al S.Croce di Cuneo arriva "l'autobotte in corsia": la donazione dei vigili del fuoco alla Pediatria

Nella mattinata di ieri (giovedì 14 settembre) è stata consegnata all'ospedale S. Croce di Cuneo, nel reparto Pediatria, "l'autobotte in corsia". Nata da un'idea dei vigili del fuoco di Catania, dall’ex Comandante Bennardo, e sviluppata dall'associazione nazionale Vigili del Fuoco di Cuneo in collaborazione con il Comando Provinciale, la sua realizzazione è stata possibile grazie al finanziamento della Fondazione CRC di Cuneo e all'impegno della Metalresine di Caraglio (per la scocca in resina), Publitalia Cuneo (per le serigrafie), Massucco di Verra Fulvio (per i componenti) e Plastimark di Caraglio (per il carrello di allestimento).



La consegna è avvenuta alla presenza del Vice Presidente della Fondazione CRC dottor. Collidà, del comandante provinciale dei vigili del fuoco Corrado Romano, del presidente dell'associazione nazionale Vigili del Fuoco del Corpo nazionale sezione Cuneo Ammannato e alcuni membri del direttivo.



Si ringrazia altresi l'associazione “ABIO" di Cunco che ha curato l’incontro.



Grande lo stupore da parte della coordinatrice infermieristica, tutto lo staff medico del reparto di pediatria, che ha gradito tantissimo questo omaggio. Il fine di questa iniziativa è nella convinzione di chi ha creduto e realizzato questa “autobotte”’, che richiama un vero mezzo dei Vigili del Fuoco, è che possa servire ad alleviare la tensione e il timore del bambino a entrare nella struttura ospedaliera.