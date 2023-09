Inaugurata la nuova rotatoria sulla provinciale di Verzuolo. Un passo verso la soluzione del traffico pesante

Inaugurata ieri pomeriggio (giovedì 14 settembre) a Verzuolo la nuova rotatoria tra via Papò con la strada provinciale verso Cuneo nella frazione Villanovetta.

È un primo passo verso la realizzazione della futura tangenziale per risolvere la criticità del traffico di tir e autocarri nel centro di Verzuolo e della frazione Falicetto dove ci sono molte aziende legate alla lavorazione della frutta.

La tangenziale oltre che alla sicurezza stradale, si pensi che transitano anche 200 Tir al giorno, farebbe diminuire in centro paese anche i rumori e l’impatto ambientale cosa che un’eventuale seconda rotatoria, costruita all’incrocio delle centralissime via Roma con corso Umberto non risolverebbe la problematica del traffico dei mezzi pesanti.

Sulla nuova rotatoria si affacciano il supermercato Md da poco costruito e l’impresa, colosso nell’ambito della logistica e trasporti, della famiglia Tonoli che circa cinque anni fa aveva rilevato le strutture dismesse dell'ex cartiera Scott per costruire i grandi capannoni del polo logistico.

La Tonoli, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ha realizzato la grande rotonda dalla larghezza di circa 40 metri che è passata sotto la proprietà della provincia di cui la strada Saluzzo-Busca-Cuneo è di appartenenza.

All’inaugurazione di ieri sono intervenute molte autorità tra cui il presidente della Regione Alberto Cirio con la funzionaria del settore investimenti trasporti e infrastrutture Monica Amadori e il consigliere Paolo Demarchi. In rappresentanza della Provincia il consigliere Silvano Dovetta inoltre il sindaco di Busca Marco Gallo.

A fare gli onori di casa il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero con il vice Giampiero Pettiti l’assessore Mattia Quaglia e alcuni amministratori comunali assieme a Ennio, Giorgio e Stefano Tonoli. Non sono mancati i ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi con il giovane ‘sindaco’ Andrea.

Il sindaco Giancaro Panero è intervenuto dopo un incontro in Municipio con i rappresentanti di Regione e Provincia: “Dobbiamo risolvere il nodo della viabilità in centro Verzuolo ci ritroveremo prima di Natale per capire la copertura finanziaria rispetto al primo lotto che va da via Sottana al passaggio a livello di via Papò, per realizzare la nuova bretella che decongestionerà il traffico di camion sia per la cartiera che per la Tonoli.

Questa rotatoria è un primo segnale che prossimamente, come auspico, partirà il progetto della circonvallazione”.

Andrea piccolo ‘sindaco’ del Consiglio Comunale dei ragazzi che ha sottolineato l’importanza della rotatoria che oltre ad abbellire il paesaggio facilita il traffico. Da parte del Ccn e di tutti i ragazzi di Verzuolo ha ringraziato il presidente Cirio e tutte le istituzioni che si impegnano nella realizzazione di opere stradali per rendere Verzuolo sicuro e vivibile.

Il consigliere provinciale Silvano Dovetta è intervenuto dicendo: “La riunione che abbiamo appena tenuto in Municipio è stata positiva riguardo la circonvallazione di Verzuolo. La presenza del governatore Alberto Cirio a questa inaugurazione è molto importante, perchè significa che la Regione è attenta al nostro territorio che ha bisogno di opere viarie.

Sono da vent’anni – ricorda Dovetta - che parliamo in Provincia della circonvallazione di Verzuolo, ma non è ancora stata fatta. Speriamo che stavolta vada a buon fine per migliorare il traffico sulla rete stradale Saluzzo-Valle Varaita e Saluzzo-Busca-Cuneo. Serve una progettazione unica e andare avanti a lotti se non si hanno i progetti non si procede. Questa inaugurazione è il primo passo verso la circonvallazione”.

Nel suo intervento Paolo Demarchi consigliere regionale: “Questo è il primo tassello che va a completare la viabilità dal saluzzese a Cuneo. Ringrazio il Comune di Verzuolo, la Regione che ha finanziato la prima parte, la Provincia per la progettazione e i privati come la famiglia Tonoli che hanno finanziato il progetto della rotatoria. Ricordo – dice Demarchi – che Ennio Tonoli è anche presidente dell’associazione Astra Cuneo che riunisce gli autotrasportatori della Provincia. La Regione vuole avere il compito di riunire tutte le istituzioni per raggiungere una viabilità più snella sia per il traffico dalle normali automobili fino agli autotrasporti”.

Ennio Tonoli auspica: “Speriamo che gli amministratori regionali continuino a portare avanti il progetto”.

Il Sindaco Giancarlo Panero mostrando al Presidente regionale Alberto Cirio il passaggio a livello di via Papò ricorda che da anni non passano più treni passeggeri perché la linea Saluzzo-Cuneo è chiusa.

Nel suo intervento Alberto Cirio dopo aver ringraziato la famiglia Tonoli spiega: “Ci sono stati tanti protocolli d’intesa in tutti questi anni ma i risultati promessi non si sono mai stati raggiunti. La Regione ha finanziato il progetto con i primi 200mila euro tenendo conto che inizialmente quando ci siamo trovato con il sindaco Panero, gli amministratori comunali e la Provincia, non c’erano progetti su questo intervento.

Abbiamo quindi fatto un accordo di programma per ottenere le risorse e abbiamo incaricato la Provincia per le progettazioni. Oggi, dopo il tavolo tecnico tra Comune, Provincia e Regione abbiamo analizzato le future procedure.

Per i primi mesi del 2024, entro febbraio, - sostiene Cirio – c’è la possibilità di avere le carte progettuali che ci permettano di vedere l’intero ammontare dei costi e di individuare i lotti funzionali che - sottolinea con un sorriso il governatore - non devono essere come sono stati realizzati sull’autostrada Asti-Cuneo nel passato, quando si è partiti a costruirla da Cuneo verso Asti, con pezzi non collegati. Finalmente entro il 2024 l’autostrada sarà completata e questo pezzo di Provincia sarà collegato più facilmente alla Lombardia senza per forza dover transitare da Torino.

Come Regione - conclude Cirio - siamo quindi pronti entro l’anno a vedere il progetto della Provincia sulla circonvallazione di Verzuolo e individuarne le forme di finanziamento. Le risorse ci sono. Si tratta solo di dividere il primo lotto e partire.

Il primo incontro su questo progetto è stato nel 2020 qui a Verzuolo e da allora si sono finalmente trovati i finanziamenti per dare il via al progetto”.