Montato l’autovelox di Paesana: lunedì la taratura, poi entrerà in azione

Eccolo, finalmente.

Nella giornata di ieri, giovedì 14 settembre, l’atteso autovelox di località Pamparini (a pochi metri dal confine fra Paesana e Sanfront, ma sul territorio della prima) è stato montato e messo a dimora, pronto per entrare in funzione, nel tratto di Strada che la Provincia ha ritenuto il più adatto è meglio rispondente alle vigenti normative in merito, non ultima il tratto di rettilineo che deve precederlo.

Fra oggi e domani i tecnici provvederanno a curarne gli ultimissimi dettagli ed a dipingere sull’asfalto un grosso segnale stradale che indicherà al suo interno il limite massimo raggiungibile: 70 chilometri orari. Nel frattempo, il velox inizierà a funzionare ed ad individuare i trasgressori, che non si vedranno però notificare alcuna contravvenzione non essendo ancora la “macchinetta” tarata ufficialmente dai tecnici.

Taratura che avverrà presumibilmente nel primissimo pomeriggio dì lunedì 18 settembre, a partire dalle 14 in poi. Come avverrà questa taratura ce lo ha spiegato l’agente di Polizia Locale Davide Barra, responsabile del servizio dell’Unione dei Comuni. Con la Strada Provinciale chiusa, un’auto (sempre la stessa) gli passerà 100 volte davanti a velocità sempre più alta, pare sino ad un massimo di 160 chilometri all’ora, per valutare se il velox sarà in grado di rilevare l’esatta velocità dell’auto in transito, anche quando questa corra davvero tanto. Fatto questo, il velox "prenderà servizio", pronto a far pagare di tasca loro quanti non rispetteranno le norme del Codice Stradale in materia di velocità.