Cuneo Granda Volley, in archivio il terzo collegiale di preparazione

Si conclude oggi con una doppia seduta - pesi al mattino, tecnica nel pomeriggio - il terzo collegiale di preparazione della Cuneo Granda Volley in vista del debutto in campionato di domenica 8 ottobre contro Pinerolo a Villafranca Piemonte.

Un blocco di lavoro proficuo, con tre test match nel giro di sei giorni che hanno lasciato allo staff tecnico guidato da coach Massimo Bellano numerose indicazioni utili su cui lavorare da martedì 18, quando le gatte torneranno in palestra. La prossima settimana si aggregherà al gruppo la centrale statunitense Anna Hall, mentre la neo biancorossa Lena Stigrot da domani (sabato 16) sarà impegnata nel torneo preolimpico a Lodz, in Polonia. Domani la Germania, inserita nel girone che comprende anche Polonia, Stati Uniti, Italia, Colombia, Slovenia e Corea del Sud, debutta con la Thailandia (ore 14,30).

Nel terzo e ultimo allenamento congiunto del terzo collegiale, disputatosi ieri (giovedì 14) al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, la Cuneo Granda Volley ha superato in rimonta la Lpm BAM Mondovì 3-1 (25-27, 25-21, 25-18, 25-19). Nel primo set le gatte conducono fino al 21-17, ma dopo un time out per la panchina ospite si bloccano e subiscono l'aggancio e il sorpasso delle monregalesi, che partono bene anche nel secondo parziale. Cuneo mette la freccia con l'ace di Molinaro che vale il 15-14, e da lì in avanti tiene sempre il pallino del gioco. Tra le note più liete il debutto di Anna Adelusi, top scorer del match con 19 punti, il 48% in attacco, 3 muri e 1 ace, e i progressi di Sylves: per la centrale francese 12 punti con il 48% in attacco. Giovedì 21 al PalaManera di Mondovì il secondo atto della sfida con la Lpm BAM Mondovì (ore 17,30).

Prosegue la campagna abbonamenti «Il tuo tifo lascia il segno»: i titoli stagionali sono acquistabili presso la sede di Cuneo Granda Volley di via Bassignano 14 (lunedì-venerdì ore 9-12 e 14,30-18, aperture straordinarie fino alle ore 20 martedì 19, mercoledì 20, martedì 26 settembre e mercoledì 4 ottobre) e online sulla piattaforma Liveticket.