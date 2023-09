E' morto Fernando Botero, il pittore colombiano aveva 91 anni

(Adnkronos) - Il pittore colombiano Fernando Botero, considerato l'artista vivente più famoso del paese sudamericano, è morto oggi all'età di 91 anni. Lo conferma il quotidiano colombiano 'El Heraldo', citando fonti del ministero della Cultura e spiegando che il pittore delle figure rotonde, nato a Medellin, si sarebbe spento in Italia, in una clinica di Pietrasanta, la cittadina della Versilia dove trascorreva molto tempo. Il quotidiano parla di una possibile polmonite come causa del decesso.