Migranti, nave Diciotti recupera barchini diretti a Lampedusa: 680 persone in salvo

(Adnkronos) - Oltre 680 migranti sono stati salvati in acqua dalla nave militare Diciotti. Altre persone sono in corso di recupero e di assistenza. Quando la nave avrà terminato si dirigerà al porto di Lampedusa.

“A Lampedusa sono ore critiche, l'incremento di arrivi via mare negli ultimi giorni sta ponendo nuove sfide e richiede ulteriori sforzi al sistema delicato di soccorso e di accoglienza - dichiara il portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini - Negli ultimi giorni abbiamo visto superare i 100 sbarchi in 24 ore, in hotspot sono state presenti fino ad oltre 7.000 persone, con altrettante in banchina in attesa di sbarcare, numeri alti per l'isola che rendono difficile l'ordinaria gestione delle operazioni e nel centro. I nostri team sul posto raccontano di persone fortemente provate dal viaggio e anche dalle attese e dalla confusione inevitabile creata dal sovraffollamento. Tanti anche i minori sbarcati in queste ore, persone sopravvissute a condizioni di sfruttamento e violenza, altre con vulnerabilità specifiche, tutti hanno bisogno di assistenza immediata, di una risposta ai bisogni di base, un posto dove riposare, vestiti asciutti, supporto psicologico".