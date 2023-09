Milano, morto 23enne aggredito in Darsena

(Adnkronos) - E' morto questo pomeriggio il 23enne aggredito in viale Gorizia, nella zona della Darsena di Milano, la notte tra martedì e mercoledì. Il ragazzo era stato trasportato in condizioni gravissime e con traumi multipli all'ospedale Policlinico, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

La sua prognosi è rimasta sempre riservata e, nonostante un leggero miglioramento dei suoi parametri vitali avesse fatto sperare in una ripresa, il 23enne non si è mai risvegliato dal coma.

Le sue condizioni - a quanto apprende l'Adnkronos - sono gradualmente peggiorate, fino all'accertamento per morte cerebrale, terminato oggi pomeriggio.