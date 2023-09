Croce Rossa Manta: “Vorremmo fare più servizi, cerchiamo nuovi volontari”

Il nuovo corso di base dell'Unita di Croce Rossa di Manta, sarà il 28 settembre alle 20.30 presso la sede della Croce Rossa di Manta in piazza Damiano 1.

Nella serata di presentazione verranno illustrati i diversi servizi che il volontario potrà svolgere: da quelli del soccorso, emergenza 118, alla consegna pasti, al trasporto malati e sanitari, alla colletta alimentari, o ancora alla ricerca dispersi o attività per i giovani.

“Oggi la richiesta sul territorio è sempre in crescita e la croce rossa di Manta vorrebbe soddisfare tutte le richieste ma abbiamo bisogno di nuove figure”. Dicono dalla Crmantese.

Il corso si svolgerà di sera con frequenza bisettimanale e verrà diviso in due sessioni,il primo step sarà quello necessario per effettuare i trasporti in auto e in ambulanza e il secondo quello per operare in collaborazione con l’emergenza sanitaria 118.

“Tra i temi si insegna come operare in un contesto emergenziale, in collaborazione con gli altri enti (ad es. Protezione Civile), come montare una tenda da campo per ospitare chi non può momentaneamente prendere possesso della propria casa, e tante altre cose.”.

“ Vorresti diventare volontario per aiutare il prossimo, ma salire su un ambulanza proprio non fa per te? Non ti preoccupare! In CRI ci sono tanti altri modi per rendersi utile per le persone più bisognose: come la consegna pasti ed i trasporti sanitari (ad es. accompagnare i paziente dializzati ad effettuare la dialisi).

Dopo la presentazione del 28 settembre, il corso partirà ad inizio ottobre ed è aperto a tutti dai 14 anni in su. Tel 0175 88464.