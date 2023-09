Cuneo: oggi la benedizione "urbi et orbi" dei cedri di piazza Europa da parte del Santo Padre

Benedizione speciale per i cedri dell’Atlante di piazza Europa a Cuneo: nel pomeriggio di oggi (sabato 16 settembre) papa Francesco “in persona” si è presentato alla loro corte. O meglio, una sua immagine realizzata dall’artista Luciano Casasole.



Una benedizione “urbi et orbi (dove ‘orbi’ sta per la maggioranza di governo della città), come ha commentato il consigliere comunale di minoranza Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), presente assieme ai colleghi Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) e Beppe Lauria, rappresentanti del comitato di quartiere Cuneo Nuova e alcuni cittadini. Iniziativa che si lega all’enciclica “Laudato Sì” del 2015, in cui il Santo Padre ha esortato i fedeli a curare l’ambiente naturale, “la nostra casa comune”.



Com’è noto proprio i cedri sono stati al centro, in questi ultimi giorni dei dibattiti amministrativi sul futuro di piazza Europa.