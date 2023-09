Davide Calgaro racconta la "sfida" di avere vent'anni al Festival dei Luoghi Comuni

Venerdì 20 ottobre alle ore 21, presso il teatro “Toselli” di Cuneo, andrà in scena lo spettacolo “Venti Freschi” di Davide Calgaro, il più giovane stand up comedian d’Italia. L’appuntamento è inserito nel calendario del Festival dei Luoghi Comuni 2023, in programma a Cuneo dal 19 al 22 ottobre e organizzato dall’Associazione Culturale Cuadri. Il 23enne lombardo racconterà cosa significhi avere vent’anni, andare a vivere da solo e affrontare i problemi di chi come lui – proprio perché giovane – non viene mai preso sul serio. Lo spettacolo offre spunti di riflessione legati al concetto “Pensati giovane”, filo conduttoredi quest’edizione del Festival dei Luoghi Comuni. Biglietti in prevendita su Eventbrite e sul sito internet dell’iniziativa www.festivaldeiluoghicomuni.it.

“Dopo aver descritto nel suo primo spettacolo ‘Questa casa non è un albergo’ i suoi sedici anni, dalla scuola agli amici fino al rapporto con i genitori, Davide Calgaro alza il tiro e racconta in chiave comica e per esperienza diretta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e i guai che ne derivano – spiega il presidente dell’Associazione Culturale Cuadri, Andrea Borri -. Lo fa ridendoci su e trovandosi inevitabilmente a confrontare situazioni e dinamiche dei giovani d’oggi con quelle dei loro genitori”.

Davide Calgaro è nato nel 2000 a Milano. A soli 13 anni si è avvicinato al teatro e due anni più tardi ha portato i suoi monologhi comici nei laboratori di “Zelig” e non solo, vincendo premi ai festival di cabaret. Il suo è un nome noto al pubblico televisivo e cinematografico: dopo gli esordi a “Stand Up” e le partecipazioni a “Zelig” e “Colorado”, Calgaro ha infatti interpretato il figlio di Aldo Baglio nella pellicola “Odio l’estate”. Inoltre, ha vestito i panni di Furio in “Sotto il sole di Riccione” e nel sequel “Sotto il sole di Amalfi” e ha prestato il suo volto a Gabbo ne “Il grande giorno”, film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha anche lavorato nelle fiction Rai “Doc – Nelle tue mani” e “Blanca” e nella serie tv Mediaset “Il processo”.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri, realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica, il magazine Topolino e Panini Comics, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio.