Il ministro Zangrillo alla Mostra nazionale del Fungo di Ceva: “Questi 62 anni di lavoro sono volano per il territorio”

Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha visitato in anteprima la Mostra nazionale del Fungo a Ceva, che sarà inaugurata ufficialmente oggi - sabato 16 settembre - alle ore 18. A tagliare il nastro sarà il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.



“Sono molto contento di essere qui a Ceva - ha detto il ministro che ha ammirato l’esposizione e visitato il teatro Marenco e il giardino botanico - . Città che conosco perché ci passo quando da Torino vado verso il mare. Era però da molto tempo che non mi fermavo. Sono anche molto curioso di vedere, tra l’altro in anteprima, la Mostra nazionale del Fungo e faccio subito una richiesta: vorrei venire un giorno per andare a cercare i funghi insieme a voi”.



Il sindaco do Ceva Vincenzo Bezzone: “Siamo davvero onorati di avere qui il ministro Paolo Zangrillo anche perché non ricordo quando la nostra città abbia avuto l’onore di accogliere un ministro. Il fatto che oggi ci sia Zangrillo conferma la sua attenzione verso il territorio e anche verso le realtà più piccole”.



Franco Graglia vicepresidente del consiglio regionale: “È fondamentale occuparsi del territorio piemontese ma è indubbio che essendo di Cuneo, il mio cuore batte per queste vallate. Il fatto poi di avere un givernatore cuneese, come Alberto Cirio, ci sprona per fare ancora di più. Grazie al ministro e non solo per essere qui oggi. Sono 29 anni che faccio politica e mai mi è capitato di avere a che fare con un ministro così disponibile. Anche grazie a lui, non si percepisce uno scollamento con Roma e la sua disponibilità ed il suo interesse verso Ceva e la sua Mostra nazionale del Fungo, li ha dimostrati venendo in mattinata perché impossibilitato ad essere all’inaugurazione nel pomeriggio. Apprezzo molto il ministro Zangrillo perché ha una grande capacità di stare con le persone per parlare e conoscere le problematiche ma anche le eccellenze del territorio. Noi siamo riusciti a creare una rete di collaborazione, una squadra che io chiamo famiglia, perché solo uniti possiamo andare avanti. Ceva è una realtà molto viva, con una Amministrazione molto capace e attenta. E si vede anche in queste giornate di festa”.



Il ministro Zangrillo ha concluso: “L’Italia è fatta di piccole realtà come Ceva e sono loro la nostra ricchezza. Essere presente sul territorio vuol dire conoscere la vera economia, le eccellenze che ci fanno conoscere nel mondo. I 62 anni della Mostra nazionale del Fungo sono un grande esempio di forza di volontà da parte della comunità, al fine di portare avanti il progetto grazie all’Amministrazione, ai volontari, ai cittadini. È bello essere qui con i cittadini che sono un esempio di unione e di interesse per la propria città. Per me avere un dialogo con il territorio è fondamentale. Complimenti per ciò che avete costruito negli anni, perché Ceva si è caratterizzata su questo Mostra, valorizzando un prodotto di eccellenza che rende sempre più visibile la vostra città”.