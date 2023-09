La CRI Mondovì piange la scomparsa di maria Teresa Roberi Blengini

Con profonda tristezza la Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì piange la scomparsa della Sorella Maria Teresa Roberi Blengini decana delle Infermiere Volontarie.



Il suo ingresso nel mondo delle Infermiere Volontarie risale al lontano 1973, e per un decennio ha ricoperto con dedizione il ruolo di Ispettrice territoriale. Ha inoltre contribuito alla conoscenza della storia delle Crocerossine attraverso tre preziosi libri: "Cento anni in cartolina", scritto in collaborazione con Sorella Virginia Brayda, "Crocerossine in tempo di guerra e di pace" e “Cento anni di Croce Rossa a Mondovì” scritto in collaborazione con Sorella Angela Marino.



La sua vita è stata interamente dedicata al servizio della comunità, caratterizzato da una notevole forza, generosità e grande disponibilità rimanendo sempre fedele al motto delle Infermiere Volontarie: “Ama,Conforta,Lavora,Salva”.



È stata una vera fonte di ispirazione per tutte le Sorelle che hanno avuto il privilegio di conoscerla e collaborare con lei. La sua mancanza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutte le Infermiere Volontarie. Che l'esempio della sua dedizione e del suo spirito altruistico continui ad ispirare e guidare tutte le Sorelle che seguono le sue orme nell'aiuto agli altri.