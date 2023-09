Solco sull'asfalto a Roata Canale: “Grazie all'amministrazione per il pronto intervento”

Un grosso solco sull'asfalto che poteva essere molto pericoloso per i mezzi in circolazione. A notarlo è stato Sergio Verra, componente del comitato di frazione di Roata Canale, in via Monea Oltregesso 60: “Alle 18.20 ho chiamato il consigliere Ettore Grosso il quale è intervenuto immediatamente mettendo un cartello provvisorio di pericolo. Inviato le foto e chiamato il vicesindaco Luca Serale sono intervenuti immediatamente mettendo in sicurezza alle ore 20”.

Insomma, in poco più di un'ora e mezza la situazione è stata risolta.

Conclude il cittadino: “Volevo mandare un ringraziamento come frazione per il pronto intervento da parte dell'amministrazione comunale”.