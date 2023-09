Tracce di "Writing Hip-Hop": ecco chi sono gli autori dei graffiti a Santa Vittoria Baldissero, Sommariva Perno e in altri paesi del Roero

Le tracce di graffiti Hip-Hop nel Roero sono per la maggior parte opera loro.

Stefano Castelli, trentacinquenne originario di Sommariva Perno è uno degli autori, insieme all’amico 'Sub0' di molta della 'Graffiti-Art' che vediamo percorrendo le strade e le colline del Roero.

“I nostri lavori sono realizzati interamente con bombolette spray e nascono dall’esigenza di riqualificare e valorizzare le nostre zone con l’arte della Cultura Hip-Hop” racconta.

E se qualcuno non sapesse cos’è?

“Il movimento Hip-Hop nasce nei quartieri poveri di New York e particolarmente nel Bronx, sul finire degli anni ’70. Nasce come musica, con breakdance e rap, poi si amplia e include anche il writing, ovvero l’arte dei graffiti. Tra i vari writers storici si riconosce al newyorkese Phase 2, che per molti anni ha vissuto anche in Italia, l’invenzione del lettering, ovvero una grafica della scrittura più strutturata e rispetto alle classiche scritte sui muri. È stato lui a far partire il movimento anche in Italia”.

'Doppio' è uno dei writers romani più famosi. Adesso fa il grafico web. È la vostra stessa strada?

“Non lo so. Io pratico anche la Breakdance. Faccio parte dell’associazione culturale EspressioneHipHop, attiva fin dal 2007 sul territorio Alba-Bra-Mondovì e del gruppo 'Free Steps Crew', con il quale partecipo a competizioni in tutta Europa. Organizziamo anche corsi per bambini e siamo disponibili per serate, show ed eventi vari. Abbiamo un sito web www.espressionehiphop.com dove ci sono tutte le nostre attività."

Quindi le tue passioni sono due: ballare la breakdance e modificare il paesaggio…

"In effetti sì. La tecnica writing che pratichiamo io e il mio amico/collega prevede l’uso esclusivo di bombolette spray. Partiamo con una base chiara e seguiamo l’estro, come si fa nel cinema con il 'Buona la prima!'"

Ti piace disegnare nel Roero?

"È la terra dove sono nato e vivo, certamente sono contento se posso contribuire con la mia arte ad abbellirla e a renderla ancora più sorprendente di quel che è!"

Dove avete realizzato i graffiti roerini?

"A parte quelli privati o nei locali, ce ne sono di pubblici a Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno, Baldissero d’Alba, Vezza d’Alba e in altri paesi, anche delle Langhe e del monregalese."

Il prossimo potreste farlo sul muretto scalcinato della recinzione di casa mia?

"Certo! Siamo disponibili a decorare Hip-Hop qualsiasi situazione. Abbiamo disegnato sulle pareti di stalle, di vecchi 'ciabot', di scale e anche in spazi ridotti o piccoli muretti."