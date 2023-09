Pezzolato S.p.a. ricerca impiegato/a Redattore Tecnico

Pezzolato S.p.a., leader italiano nel settore della progettazione e produzione di macchinari per il taglio e la lavorazione del legno e delle biomasse, ricerca per la propria sede di Envie una risorsa da inserire nell’ufficio tecnico.

Il candidato/a si occuperà di redigere i manuali tecnici delle macchine prodotte in azienda (montaggio, uso e manutenzione), assicurando la conformità degli stessi alle normative di riferimento.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma o laurea ad indirizzo tecnico

Buona esperienza nel ruolo

Precisione, buona organizzazione, flessibilità e spirito di iniziativa.

Competenze specifiche/tecniche preferenziali:

Capacità di utilizzo suite Adobe, in particolare InDesign e FrameMaker

Per informazioni e candidature scrivere a: personale@pezzolato.it

Pezzolato S.p.a. opera nel settore del taglio e della lavorazione del legno e delle biomasse producendo in Italia dal 1976, cippatori e macchine per la produzione di legna da ardere. Oggi lo stabilimento copre un’area di 55.000 mq (dei quali 25.000 coperti) e occupa circa 130 dipendenti. Tre filiali estere e una stretta rete di distributori e rivenditori supportano la sede Italiana nella commercializzazione dei prodotti a livello globale.

I fattori di successo dell'azienda sono: una forte vocazione per la meccanica applicata al settore forestale, un solido know-how maturato in quasi 50 anni di presenza sul mercato, l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti, una considerevole quota del fatturato investita in programmi di ricerca e sviluppo.