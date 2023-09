Bra: Cheese celebra anche gli 85 anni del gelato Pinguino e il suo primo granulato [VIDEO]

Nell’ambito di Cheese, sabato 16 settembre si è tenuto un incontro per celebrare gli 85 anni del Pinguino, storico gelato della Pepino, e presentare un’importante novità: il pinguino alla nocciola, in vendita dalla prossima settimana. Sono intervenuti Alberto Cirio (presidente Regione Piemonte, Alberto Mangiantini (AD Pepino), Isabella Ciattini (presidente Consorzio tutela nocciola Piemonte IGP), Silvio Barbera (Vicepresidente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo).



Il moderatore Beppe Gandolfo ha introdotto l’evento ricordando come: "Il Pinguino è stato il primo gelato ricoperto su stecco al mondo, da mangiare passeggiando. Prima infatti il gelato si poteva degustare solo da seduti. Dopo 85 anni, oggi ogni anno vengono prodotti 2 milioni di Pinguini e sorbetti".



Cirio ha invece sottolineato: "Per il Consorzio della nocciola Cheese è luogo perfetto, per la salvaguardia di un prodotto di qualità, la nocciola Piemonte, che è la migliore al mondo e avrà un futuro solo se si punta sulla qualità".

", le parole di Mangiantini. "".Al termine degli interventi, a tutti i presenti è stato offerto un Pinguino alla nocciola da degustare "in anteprima": tutti lo hanno apprezzato.