Calcio Serie D: pioggia e gol all'Augusto Manzo, Alba-Chisola finisce 2-2

L' Alba Calcio impatta 2-2 con il Chisola nella seconda giornata del girone A di Serie D, prima volta assoluta casalinga del sodalizio langarolo nella categoria. Luci e ombre, nell'arco dei 90 minuti, per i ragazzi di Viassi, a tratti in balia degli avversari ma mai rassegnati e capaci di pareggiare quando l'incontro sembrava indirizzato. La squadra di Ascoli può rammaricarsi per non avere sfruttato la supremazia avuta nella fase centrale della partita ma ha rischiato la beffa nel finale.

LA CRONACA

Passano 40 secondi ed i padroni di casa trovano l'immediato vantaggio. Corner di Galasso, Galvagno corregge di testa ed infila Lancellotti, 1-0. Albesi ancora pericolosi a ridosso del 20'. Percussione centrale di De Simone che ignora la sovrapposizione di Albisetti e va al tiro dal limite dell'area, il portiere blocca. Gli ospiti replicano poco dopo con Rizq, il cui colpo di testa da posizione ravvicinata è troppo fiacco per impensierire Bergonzi. Viano ci prova dalla lunga distanza, pallone a lato. Al minuto 33 arriva il pareggio, ancora su sviluppi di corner. Il più lesto a spingere in rete un pallone vagante è Rizq, 1-1. Squadre a riposo sul risultato di parità: bene l'Alba nel primo quarto d'ora di gioco, poi efficace reazione del Chisola.

La squadra di Ascoli riparte forte. Al 47' pasticcia Dieye, La Marca ha una buona chance ma si fa respingere la conclusione da Bergonzi. Primo cambio di Viassi: Bonelli rileva Albisetti. L'acquazzone tropicale che si abbatte sul terreno di gioco non limita, più di tanto, gli attacchi del Chisola che al 63' si porta in vantaggio. Proiezione offensiva sull'out di destra di Conrotto, pennellata in mezzo ed inzuccata vincente di Ponsat per il 2-1. Poco dopo termina anche la partita di De Simone, al suo posto Carnovale. E' proprio il nuovo entrato a dare la scossa. Il suo tiro cross da destra inganna Lancellotti e si infila all'incrocio dei pali, 2-2 al 69'. Primo cambio anche per Ascoli: Rizq viene sostituito da Dagasso. Bergonzi si fa trovare pronto su La Marca, intanto la pioggia concede un po' di tregua ai 22 in campo, diminuendo di intensità. I minuti finali dell'incontro diventano imprevedibili, con continui capovolgimenti di fronte. Galvagno va ad un passo dal 3-2, Lancellotti si oppone con efficacia sul suo tiro ravvicinato dopo un'azione ispirata da Cena. Finisce 2-2, 4 punti in due partite per l'Alba Calcio.

TABELLINO

Alba (4-2-3-1): Bergonzi, Foschi, Dieye, Giraudo, Barbagiovanni; Galvagno, Cena; Di Salvatore, Galasso, De Simone (65' Carnovale); Albisetti (50' Bonelli). A disp: Chiavassa, Imperato, Zoboli, Perego, Sia, De Bellis. All Viassi

Chisola (3-5-2): Lancellotti, Conrotto, Benedetto, Degrassi; Rosano, Di Lernia, Viano, La Marca, Nisci; Ponsat, Rizq (74' Dagasso). A disp: Montiglio, Antolini, Simonetti, Gironda, Fregnan, Trimarchi, Bauco, Mazzotta. All Ascoli

Gol: 1' Galvagno, 33' Rizq, 63' Ponsat, 69' Carnovale

Ammoniti: Foschi, Dieye, Degrassi, Viano

Arbitro: Cataldo Zito di Rossano, assistenti Michele Troina di Genova e Giovanni Martino di Cassino