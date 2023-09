“Cercando la Libertà”: a Barge una mostra sulla Resistenza nella valle Infernotto

Sarà inaugurata domani, domenica 17 settembre alle 9,30 nella sala Geymonat della Biblioteca Comunale Michele Ginotta di Barge, in via Monviso 1, la mostra “Cercando la libertà” sulla Resistenza in valle Infernotto.



Saranno esposti dei pannelli che riproducono testi ed immagini che raggruppano foto, documenti e stralci di testimonianze pubblicati su libri o apparsi in video interviste dei partigiani di Barge e della valle Infernotto.



L’esposizione è coordinata da Davide Ribotta e realizzata a cura dal Comitato intercomunale (di Barge e Bagnolo) per la valorizzazione del patrimonio della Resistenza, con un gruppo di lavora nato nell’ambito della biblioteca comunale di Bagnolo.



La mostra si aprirà domani, domenica 17 settembre con l’inaugurazione ufficiale alle 9,30 e i saluti istituzionale dell’amministrazione comunale di Barge con il sindaco Ivo Beccaria.



Seguirà l’intervento del parroco don Andrea Borello con la benedizione della targa a ricordo del lascito testamentario del benefattore Giovanni Diamanti in favore della biblioteca comunale bargese.



Interverrà poi Chiaffredo Maurino, presidente del Comitato per la valorizzazione



del patrimonio della Resistenza a cui seguiranno gli interventi di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo e di Laura Genre, presidente del Consiglio di biblioteca di Barge.



In conclusione della mattinata saranno svolte delle letture da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Barge dedicate alla Resistenza.



La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca di Barge: martedì 16 – 18, mercoledì 15 – 18, giovedì 10 – 12, venerdì 15 – 18 e sabato 10 – 12 e 15 – 18.