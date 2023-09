Prove tecniche di gemellaggio tra Bra e Cellino San Marco, patria del mito musicale Al Bano

“Senti nell’aria c’è già, la nostra canzone d’amore che va…”. Prove tecniche di gemellaggio tra la città di Bra e Cellino San Marco (Brindisi), patria del noto cantante Albano Carrisi.

La trasferta in Puglia ha dato i primi frutti, grazie agli inviati speciali Marisa Galliano e Piero Battaglino.

Nella giornata di giovedì 14 settembre, la coppia di coniugi ha consegnato alcune stampe artistiche di Bra al primo cittadino Marco Marra, alla presenza dell'assessore locale Lorenzo Mazzotta.

Le sorprese non finiscono qui: alla fine del viaggio c'è stato l'incontro con Al Bano, una vera leggenda della musica.

Nella sua lunga, macché lunga... eterna carriera ha collezionato 59 album, 26 dischi d’oro, 8 di platino e ben 15 partecipazioni al Festival di Sanremo.

Per non farsi mancare nulla ha intrapreso anche l’attività di produttore di vini che racconta l’amore dell’artista per la sua terra e per la famiglia. È al ricordo del padre, infatti, che Al Bano ha dedicato la sua attività vinicola, che sta riscuotendo un successo crescente di pubblico e di critica.