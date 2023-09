Prova a giocare a pallavolo con il Cuneo Volley

La pallavolo è sempre più uno sport riconosciuto e apprezzato a livello nazionale, sia per i valori di squadra che trasmette, sia per i risultati che gli azzurri stanno collezionando in bacheca a livello mondiale.

A Cuneo questa passione per il volley è ben radicata, e il Cuneo Volley ogni anno apre le porte a nuovi giovani con la voglia di avvicinarsi a questo sport, a questa disciplina olimpica per una formazione personale e sportiva. Un ottimo modo per sentirsi parte di una squadra, farsi nuovi amici e imparare divertendosi.

Come scoprire se la pallavolo ti piace ed è proprio lo sport che fa per te?

PORTE APERTE

presso la palestra dell'Itis Mario Del Pozzo in C.so Alcide De Gasperi, 30 a Cuneo

• Nati nel 2009 e nel 2010

LUNEDÌ dalle 19 alle 21

MERCOLEDÌ dalle 18 alle 20

GIOVEDÌ dalle 17.30 alle 19.30

• Nati nel 2011-2012-2013

MARTEDÌ & VENERDÌ dalle 17 alle 19

Per tutte le info contattare Betta su Whatsapp al numero +39 393 1981308

CUNEO VIVE LO SPORT

Domenica 17 settembre presso il Parco della Resistenza – “Montagnola” di Cuneo

• Mattina 9.00 - 13.00

• Pomeriggio 14.30 – 17.00

GIOLITTI _ OPEN SEASON SET-2023

Lunedì 25 settembre in C.so Giolitti a Cuneo, nello spazio di fronte ai porcini tra Via Bassignano e Via Meucci, a partire dalle ore 16.00, per un paio d’ore saremo lì con dei campi da gioco aperti a tutti, per provare la pallavolo e per giocare con gli amici.

VIENI A PROVARE CON NOI. TI ASPETTIAMO!