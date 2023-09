Aereo Frecce Tricolori precipitato, cosa è successo: ipotesi bird strike

(Adnkronos) - Un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato oggi in Piemonte, in provincia di Torino, e si è schiantato su un'auto provocando la morte di una bambina di 5 anni. Sono da confermare le cause dell'incidente avvenuto nel pomeriggio del 16 settembre ma "una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike) durante le primissime fasi del decollo", ha affermato il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Nell'incidente in cui è morta una bambina di 5 anni, sono rimasti feriti i suoi genitori e il fratello. Il pilota è riuscito a salvarsi lanciandosi prima dello schianto.

"La formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Do' ha perso quota ed è precipitato al suolo - ha detto ancora Goretti - Il pilota, immediatamente prima dell'impatto, è riuscito ad eseguire la manovra di eiezione".

"Non è possibile al momento confermare le cause dell'incidente - ha quindi concluso - Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike) durante le primissime fasi del decollo".