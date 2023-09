Gp Singapore, Sainz con Ferrari comanda ultime prove libere

(Adnkronos) - Carlos Sainz con la Ferrari si conferma il più veloce oggi nelle terze prove libere del Gp di Singapore 2023. Il pilota spagnolo, leader ieri nella prima giornata, nell'ultime sessione di libere gira in 1'32''065 lasciandosi alle spalle la Mercedes del britannico George Russell e la McLaren del britannico Lando Norris. Quarta posizione per l'olandese Max Verstappen, che via radio ha espresso il proprio malumore per la stabilità della sua Red Bull, e quinto tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Alle 15 italiane le qualifiche che definiranno la griglia in vista del Gp di domani.